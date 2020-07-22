Pınar Gültekin cinayetinin zanlısı ile ilgili yeni gelişme!

Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin dün bir varilin içinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edilmesinin ardından dün gece saatlerinde tutuklandığı haberi geldi.

Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolup 5 günlük aramalar sonucu 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in dün cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp Pınar’ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin’in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı’yı gözaltına aldı.

Cemal Metin Avcı dün jandarmada verdiği ifade de Gültekin'i öldürüldükten sonra yakıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye attığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önce Adli Tıp Kurumu’na götüren Acı, burada saç, kıl, doku ve kan örneği alındıktan sonra Muğla Adliyesine sevk edildi.

Yaklaşık 6 saatlik savcılık ve mahkeme safhasının ardından Cemal Metin Avcı, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.