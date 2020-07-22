Pınar Gültekin'in babası: Kızımı teşhis edemedim, bu acıyla yaşayamam zaten

Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayında acılı baba Sıddık Gültekin Kanal D ekranlarında yayınlanan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlandı.

Acılı baba Sıddık Gültekin, acısının tarif edilemez olduğunu belirterek,"Benim acım çok büyük. Artık yeter diyelim. Bugün benim ocağım yandı, benim ciğerlerim yandı, ben bittim, öldüm. Bütün ailem bitti. Benim 27 sene verdiğim bütün emekler bitti. Ama bundan sonra hiçbir evlat ölmesin, hiçbir kadın ölmesin, hiçbir kız çocuğu ölmesin. Artık Türkiye öyle olmuş ki, her kız çocuğunun başına birer nöbetçi mi dikmemiz lazım? Pınar benim kızım değil bu saatten sonra, bütün Türkiye'nin kızıdır. Hakan bey, ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Acım çok büyük. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bütün Türk halkına teşekkür ediyorum. Muğla Akyaka Jandarma Bölge Komutanlığı'na, Muğla Valisi'ne, Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Ben şahit oldum, üç gün üç gece aynı bizim gibi hiç yatmadan görevlerini dört dörtlük yaptılar. Bunu söylemeden geçersem bir yanlış yapmış olurum. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"5 TANE ÇOCUĞUM VAR, DÖRDÜ DE PERİŞAN"

Pınar Gültekin'in annesinin tarif edilemez bir acı yaşadığını belirten baba Gültekin," Zaten hasta, orada da doktorlar geldiler müdahale ettiler. Kız kardeşi aynen öyle. Benim 5 tane çocuğum var, dördü de perişan. Biz bunu hak etmedik. Bir insan ne kadar kötü olursa olsun, hiçbir varlık, hiçbir canlı ölümü hak etmiyor. Artık yeter, bu ülke kana doymadı mı? " dedi.

Kızını en son 6 ay önce gördüğünü söyleyen Baba Gültekin,"Havaalanında karşılamıştım. 6 senedir üniversite okuyordu, bu sene son senesiydi. Bana telefon açtı dedi ki: "Baba ben artık eve döneceğim" diye konuştu.

"KIZIM NAMUSU İÇİN CANINI VERDİ"

"Bu ilişki değildi ki... Bu adam takıntı haline getirmişti. Zaten evli bir insandı, zengindi." diyen baba Gültekin," Benim kızımın ismini belki kötüye çıkartmış olabilirler. Kızım şerefli, namuslu olmasaydı bugün kızım yaşardı. Namusu için canını verdi. Kızımla birlikte olmak istiyormuş. Kızım buna defalarca itiraz etmiş. "Sen evli insansın, hanımına söylerim" demiş. Zaten ne zaman ki kızım "Ben senin hanımına söylerim" dedi, bu korkudan cinayeti işledi. Çünkü artık yakasını kurtaramıyordu. Bütün Muğla biliyor, esnaflar biliyor. Benim kızım 6 yıldır Muğla'da tanımayan yok, erkek gibi kızdı. Pısırık bir insan da değildi. Ama neticede takıntı hale getirmiş adam. " şeklinde konuştu.

"YALNIZ KIZIMI ÖLDÜRMEDİ, HEPİMİZİ ÖLDÜRDÜ"

Katil Cemil Metin Avcı'nın bir türlü kızının yakasını bırakmadığını belirten, baba Gültekin," Ve en sonunda bu vahşet mi diyelim, isim bulamıyorum. Bu vahşetten öte bir şeydir. Bir insanı öldürürsün ama bu şekilde öldürülür mü Allah aşkına söyleyin? Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla ben yaşayamam zaten. Bu yalnız kızımı öldürmedi, hepimizi öldürdü." diyerek yürekleri dağladı.

Kaynak: Hürriyet

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