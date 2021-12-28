Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı minik Asiye'nin kritik ameliyatının ardından flaş gelişme: Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

22 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde,2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Yapılan açıklama ilr olaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandığı duyurulmuştu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından konu ile ilgili yapılan yeni açıklamada adliyeye sevk edilen 2 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Olay, 22 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelmişti. Sitede oturan 5 kişiye ait 2 köpek, site çalışanının 4 yaşındaki çocuğuna saldırmıştı.

Köpekler küçük Asiye Ateş'i baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştı.

Çığlıkları duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor.

Dün gece saatlerinde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan çocuğun durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

Olayla ilgili 5 kişi ve site güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Köpek sahiplerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 30’ar bin lira ceza ve site yönetimine Valilik tarafından 22 bin lira ceza verilmişti.

6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilmişti.

23 Aralık'ta olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama yapılmıştı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A. A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."