Pitbull tarafından paramparça olmaktan son anda kurtuldu!

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kız çocuğu aniden karşısına çıkan pitbullun saldırısına uğradı. Sahibi tarafından başıboş bırakılan köpek, kızın birçok yerinden yaralanmasına sebep olurken çevredeki bir kişinin müdahalesiyle kız kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kızın o dehşet anları böyle kaydedildi