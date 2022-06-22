Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş kimdir, nereli, evli mi? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?
MSB'den gelen son dakika haberinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kim olduğu, evli olup olmadığı ve nasıl şehit olduğu merak edildi. Biz de haberimizde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş kimdir, nereli, evli mi? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? sorularının yanıtına yer verdik...
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu haberini duyurdu. Peki Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş kimdir, nereli, evli mi? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?
PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERCAN BAŞ KİMDİR, NERELİ, EVLİ Mİ? KAÇ YAŞINDA, NASIL ŞEHİT OLDU?
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üsse yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.
Son dakika | MSB kahreden haberi duyurdu! Teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu!