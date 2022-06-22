Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş kimdir, nereli, evli mi? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? MSB'den gelen son dakika haberinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kim olduğu, evli olup olmadığı ve nasıl şehit olduğu merak edildi. Biz de haberimizde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş kimdir, nereli, evli mi? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? sorularının yanıtına yer verdik...

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