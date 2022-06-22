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  3. Son dakika | MSB kahreden haberi duyurdu! Teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu!

Son dakika | MSB kahreden haberi duyurdu! Teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekat Bölgesinde Teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika | MSB kahreden haberi duyurdu! Teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üsse yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Son dakika | MSB kahreden haberi duyurdu! Teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu!

{TITLE_STRIP}Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş kimdir, nereli, evli mi? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Öte yandan geçtiğimiz akşam Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, araç kazası sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya’nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika | MSB kahreden haberi duyurdu! Teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu!
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

{TITLE_STRIP}Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya kimdir, nereli, evli mi? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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