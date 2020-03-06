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Piyasalarda son durum! 6 Mart Cuma

Dolar dün 6.10 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 6.10 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.

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06 Mart 2020 Cuma 09:45

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