Piyasalarda son durum! 6 Mart Cuma
Dolar dün 6.10 seviyelerdeydi. Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Bugün ise dolar güne 6.10 seviyesinde başladı. Gün içerisinde ise hareketliliğin yaşanacağı söyleniyor.
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06 Mart 2020 Cuma 09:45
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