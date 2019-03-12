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Polis helikopteri zorunlu iniş yaptı

Tunceli' nin Nazımiye ilçesi' nde havada iken yakıt tankında arıza meydana gelen polis helikopteri Zap köyüne zorunlu iniş yaptı..

Polis helikopteri zorunlu iniş yaptı

Nazımiye'de, sabah saatlerinde, görev nedeniyle havalanan polis helikopterinden bir süre sonra arıza uyarısı verildi.

Pilot, uyarıyla birlikte en yakın inebileceği yer olarak Sap köyüne yöneldi. Helikopteri köydeki boş alana indiren pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ile inceleme için teknik ekip sevk edildi.


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