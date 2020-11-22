Cihangir'de görüntülenen Karayel isyan etti: Ben öykü değilim, boşuna beklemeyin!Kaldırımda motorcu dehşeti: 6 yaşındaki çocuk canından oluyorduBugün hangi maçlar var? 22 Kasım Pazar maç programı22 Kasım spor manşetleri (Günün spor manşetleri)Hülya Avşar ile düet yapan İbrahim Tatlıses gözyaşlarına engel olamadıSon dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!Perili ev olarak nam salan tarihi yapı ziyaretçilerin ilgi odağı olduDerisini yüzdüğü kedi ile yakalanan kadın: Yıllardır yiyorumGüzelliğiyle nam salan çete lideri Magdalena Kralka, Polonya’ya getirildiOlay TV frekans bilgileri 2020 | Olay TV nasıl izlenir? Kaçıncı kanalda izlenir?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Polisi peşinden koşturan sürücü 10 dakika içinde 4 suçtan ceza yedi!

Polisi peşinden koşturan sürücü 10 dakika içinde 4 suçtan ceza yedi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden alkollü sürücü, otomobiliyle durduruldu. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü polisten kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanan sürücünün otomobili de bağlandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda saat 20.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, 41 GB 427 plakalı aracın sahibi 52 yaşındaki Z.D.'yi durdurdu.

NEFES KESEN KOVALAMACA KAMERADA

Aşırı alkollü şekilde araç süren Z.D. otomobilden indikten sonra yaya olarak kaçtı. Ehliyetini vermek istemeyen Z.D. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan Z.D., burada polis ekiplerine ve kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yaşanan kovalamaca, an be an kameralara yansıdı.

Polisi peşinden koşturan sürücü 10 dakika içinde 4 suçtan ceza yedi!

6 BİN 277 LİRA CEZA UYGULANDI

Aşırı alkollü olduğu görülen Z.D., alkol metreyi üflemeyi reddederek, ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Z.D.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü. Yaşanan kovalamacanın ardından Z.D.’ye ‘Alkollü Araç Kullanmak’, ‘Ehliyetsiz Araç Kullanmak’, ‘Polisin Dur İhtarına Uymamak’ ve ‘Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek’ suçlarından toplamda 6 bin 277 lira ceza uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polisi peşinden koşturan sürücü 10 dakika içinde 4 suçtan ceza yedi!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT