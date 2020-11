Polisi peşinden koşturan sürücü 10 dakika içinde 4 suçtan ceza yedi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda saat 20.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, 41 GB 427 plakalı aracın sahibi 52 yaşındaki Z.D.'yi durdurdu.

NEFES KESEN KOVALAMACA KAMERADA

Aşırı alkollü şekilde araç süren Z.D. otomobilden indikten sonra yaya olarak kaçtı. Ehliyetini vermek istemeyen Z.D. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan Z.D., burada polis ekiplerine ve kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yaşanan kovalamaca, an be an kameralara yansıdı.

6 BİN 277 LİRA CEZA UYGULANDI

Aşırı alkollü olduğu görülen Z.D., alkol metreyi üflemeyi reddederek, ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Z.D.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü. Yaşanan kovalamacanın ardından Z.D.’ye ‘Alkollü Araç Kullanmak’, ‘Ehliyetsiz Araç Kullanmak’, ‘Polisin Dur İhtarına Uymamak’ ve ‘Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek’ suçlarından toplamda 6 bin 277 lira ceza uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.