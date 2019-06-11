Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Popçu Çağla kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Boyu kaç ? Detaylar haberimizde..

Popçu Çağla Aleyna Tilki için: "Aleyna Tilki'nin pskilojisi bozuk bence acilen tedavi olması lazım. Dünya starı olacağım demekle olunmuyor. Hareketlerini beğenmiyorum". dedi

POPÇU ÇAĞLA KİMDİR?

Çağla’nın 2014 tarihli ‘Nasıl Yani Bilmiyor musun’ adlı bir EP çıkardı.

2016’da ‘Hoppa’ Sinan Akçıl’ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe’nin 1’er parçasını içerdiği gibi EP’si çıktı. Çağla, ‘Sinan Akçıl’ın keşfi’ olarak tanındı. Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen ‘Pardon’ şarkısıyla ismini duyurdu. 2018’de Gülşen’in şarkısı “Saz mı Caz mı”yı seslendirdi. Son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.

Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz’ın eşidir