Poyraz engelini atlatan balıkçıların başı bu kez akla hiç gelmeyecek bir şey dertte! Ağlarını yırtıp tutukları balıkları yiyorlar!

Marmara Denizi'nde 10 gündür süren poyraz sebebiyle balıkçılar adeta limana kilitlendi. Balıkçılar, poyrazın gece saatlerinde etkisini kaybetmesiyle, 10 günün ardından yavaş yavaş denize açılmaya başladı. Denize açılan balıkçılar, gece boyunca denize ağ bırakarak balık avlamaya çalıştı. Balıkçılar, yunusların avlanan balıkları yemek için denizin dibindeki ağlarına zarar verdiklerini ifade etti.

AVDAN ELLERİ BOŞ DÖNÜYORLAR

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuzlar, yaptığı açıklamada, “Havanın kalkmasından sonra Allah’ın izniyle dün gece çıktık. Dün akşam ağları attık. Tabii yunusların bize verdiği zararı kimse bilmediği için yine boş dönmek zorunda kaldık. Ağlar yine paramparça yırtık halinde. Bu akşam yine çıkmaya niyetleniyoruz. 10 günü geçti bekliyorduk. Poyrazın sert esmesinden dolayı hiçbir arkadaş denize çıkamadı. Yunuslar, ağlara takılan balıkları yemek için ağları yırtıyorlar” diye konuştu.