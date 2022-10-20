AVM'de feci ölüm! 46 yaşındaki kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Denizli'de bulunan bir AVM'nin 3'üncü katından aşağı düşen 46 yaşındaki Y.D.C. hayatını kaybetti.

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Olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir AVM'de yaşandı. İddia edilene göre 46 yaşındaki Y.D.C., alışveriş merkezinin kapanma saatine yakın 3'üncü kattan henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Kanlar içinde yerde yatan kadının o anlarına şahit olan AVM müşterileri 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu.

AVM'de feci ölüm! 46 yaşındaki kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen ihbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan 46 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Y.D.C., otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVM'de feci ölüm! 46 yaşındaki kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti!

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