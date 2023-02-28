Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ahmet Cevdet Yalçıner'in'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra olası tsunami riski ile ilgili uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. ODTÜ Kıyı ve Liman İnşaatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in hayat biyografisi.