HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ahmet Cevdet Yalçıner'in'in biyografisi
ODTÜ Kıyı ve Liman İnşaatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in , yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in biyografisi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Sergio Fretes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Fretes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Timbur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Timbur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi