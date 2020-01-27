Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem beklenen yerleri açıkladı! İşte o iller...
Prof.Dr. Ahmet Ercan, tv100 canlı yayınında Anadolu'da gelecek yıllarda deprem beklenen yerleri açıkladı.
Enkaz altındaki Azize ekipler tarafından kurtarıldı!
Enkaz altında kalan bir annenin çocukları için feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazında gözyaşlarına engel olamadı
Elazığ depreminde enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Miraç'tan kötü haber!
27 Ocak 2020 Pazartesi 14:52
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT