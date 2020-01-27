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  3. Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem beklenen yerleri açıkladı! İşte o iller...

Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem beklenen yerleri açıkladı! İşte o iller...

Prof.Dr. Ahmet Ercan, tv100 canlı yayınında Anadolu'da gelecek yıllarda deprem beklenen yerleri açıkladı.

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27 Ocak 2020 Pazartesi 14:52

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