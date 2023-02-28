Prof. Dr. Ali İhsan Öncel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ali İhsan Öncel'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Çanakkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Öncel, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Ali İhsan Öncel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ali İhsan Öncel'in hayat biyografisi.