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Prof. Dr. Ali İhsan Öncel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ali İhsan Öncel'in biyografisi
Çanakkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Öncel'in , yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Ali İhsan Öncel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ali İhsan Öncel'in hayat biyografisi.
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