Prof. Dr. Aziz Akgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Aziz Akgül'ün biyografisi

Kara Harp Okulu İşletme Bölümü mezunu olan Prof. Dr. Aziz Akgül, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Aziz Akgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Prof. Dr. Aziz Akgül'ün biyografisi.