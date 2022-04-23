Tarihçi ve yazar olmasıyla bilinen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Habertürk programında Oylum Talu’nun konuğu oldu. Gürkan, 23 Nisan Bayramı’na dair izleyiciyi bilgilendirdi. Canlı yayını izleyen vatandaşlar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın biyografisini merak ediyor. Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın biyografisi konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

PROF. DR. EMRAH SAFA GÜRKAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bugün Habertürk canlı yayına çıkarak önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Tarihçi ve yazar kimliğiyle bilinen Gürkan, 41 yaşında ve Kocaelili olarak biliniyor.

PROF. DR. EMRAH SAFA GÜRKAN'IN BİYOGRAFİSİ

16 Ocak 1981’de Kocaeli Değirmendere’de dünyaya gelen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, bugün Habertürk’e çıkarak 23 Nisan Bayramı’nın tarihine özel bilgiler verdi. Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 2033 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra Tarih Bölümü’nde Prof. Dr. İnalcık’ın danışmanlığında aldığı tezle yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını ise Georgetown Üniversitesi’nde tamamladı. Medeniyetler arası diplomasi, saray hizipleri, Osmanlı stratejisi ve karar alma mekanizması, serhat çalışmaları, korsanlık, kölelik ve ihtida konuları üzerine uzmanlaşan Gürkan’ın bazı ulusal dergilerde makaleleri yer alıyor.

Öte yandan İstanbul'un fethini konu edinen Rise Of Empires Ottoman dizisine konuk olmuş, tarihi süreç hakkında bilgiler vermiştir.

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