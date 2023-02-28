Prof. Dr. Güney Özcebe, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Prof. Dr. Güney Özcebe'nin biyografisi

TED Üniversitesi mühendislik fakültesi dekanı Prof. Dr. Güney Özcebe, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Güney Özcebe kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Güney Özcebe'nin hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Güney Özcebe, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Prof. Dr. Güney Özcebe'nin biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Deprem'e hazırlık için sakat olan binaları karbon fiber sistemiyle güçlendirmesiyle gündeme gelen, TED Üniversitesi mühendislik fakültesi dekanı Prof. Dr. Güney Özcebe, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Güney Özcebe, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Güney Özcebe'nin hayat biyografisi.

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