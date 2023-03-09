Prof. Dr. Mehmet Balcılar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mehmet Balcılar'ın biyografisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde profesör ve Ekonomi Bölümü başkanı; Prof. Dr. Mehmet Balcılar, Güney Afrika’da bulunan University of Pretoria’da müstesna profesör; Fransa’da bulunan Montpellier Busi Prof. Dr. Mehmet Balcılar, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Mehmet Balcılar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Prof. Dr. Mehmet Balcılar'ın biyografisi.