Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan aşı açıklaması: İnaktif aşı kullanan ülkelerde hem vaka hem ölümler artacak!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, küresel çapta başlatılan aşı uygulaması hız kesmeden devam ediyor. Uzmanların virüsle mücadelede en etkili çözüm yolunun aşılanmak olduğunu duyurması üzerine başlatılan çalışma kapsamında, dünyada yaklaşık 3 milyar doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 8 milyona yakın kişinin ise iki dozu da verilerek aşılama işlemi tamamlandı.

İNAKTİF AŞIYI KİM NE YAPACAK?

Bu süreçte kimi ülkeler inaktif aşıyı tercih ederken kimileri de mRNA aşısı uygulamaya karar verdi. Ülkemizde, Çinli şirket SinoVac tarafından geliştirilen ve inaktif aşı olan CoronaVac'ın yanı sıra Alman/ABD ortaklığında geliştirilen mRNA aşısı Pfizer/BioNTech de uygulanmaya başlandı. Seçim hakkı ise vatandaşlara tanındı.

Hangi aşıyı vurulmak gerektiği konusunda vatandaşlar büyük kararsızlıklar yaşarken birçok uzman konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak kamuoyunu bilgilendirdi. Son olarak, ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu da mRNA aşısının daha etkili olduğunu ifade ettiği bir not yayımladı. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "mRNA aşıları bu kadar yüksek koruyuculuk sağlarken inaktif aşıyı kim ne yapacak. Top little too late my friend." (çok geç arkadaşım) ifadelerini kullanan Çilingiroğlu, bundan kısa süre sonra bir paylaşımda daha bulundu.

"İNAKTİF AŞILARLA KENDİNİ ALDATMA"

Bu paylaşımında da, inaktif aşı uygulanan ülkelerde, sonbaharda vaka ve ölüm sayılarının artacağını belirten Çilingiroğlu, paylaşımında, "Bu sonbaharda mRNA aşıları ile hangi ülkelerin toplumunun çoğu aşılandıysa o ülkeler en az etkilenen ülkeler olacak. Diğer ülkelerde hem vaka hem günlük ölüm artacak bekle gör. O nedenle inaktif vesaire aşılarla kendini aldatma ok. mRNA aşısı ol. Açık ve net" ifadelerine yer verdi.

İNAKTİF(ÖLÜ) AŞI NEDİR?

Aşılar canlı ve inaktif aşılar olmak üzere ikiye ayrılır. İnaktif aşı ölü aşı demektir. İnaktif aşılar uzun süredir kullanılan ve güvenilir bir metot. Çocuk felci ve bazı tip grip aşıları bu teknik kullanılarak üretildi. İnaktif aşılar ısı, kimyasallar ve radyasyon kullanılarak virüslerin kendilerini kopyalarak çoğalmalarını engellenmesi ile üretiliyor. Bu virüsler çoğalamasa da bağışıklık sistemini tetikleyebiliyor. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır. Bu aşının en büyük avantajları denenmiş ve güvenli olarak bilinen bir teknik olması ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda bile kullanılabiliyor olması. En büyük dezavantajı ise etkinliğinin düşük olması nedeniyle birden fazla doz kullanılmasının gerekliliği.

mRNA AŞI NEDİR?

İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır Türkiye’de de uygulanıyor. mRNA aşısı ise genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşı. Bu aşı insanlarda yeni uygulanan bir teknolojiyle hazırlanıyor. Çalışmalarda erken dönemde antikor ve hücresel bağışıklık geliştirme konusundaki sonuçları başarılı, ancak orta ve uzun vadede sonuçları bilinmiyor. Bunun nedeni de salgında mRNA yöntemiyle ilk kez kullanılıyor olması. Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.

