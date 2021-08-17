Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul depremi bize pahalıya patlayacak" dedi, depremin büyüklüğünü açıkladı

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof.Dr. Naci Görür, İstanbul'da olması beklenen büyük Marmara depremi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür söz konusu depremin büyüklüğü hakkında tahminin açıklarken söz konusu depremin ekonomik olarak da Türkiye'ye zorlu günler yaşatabileceğini söyledi.

"YAPI STOĞU DEPREME KARŞI GÜVENLİ DEĞİL"

Günümüzdeki teknoloji ve bilimle deprem olmadan önce zararları azaltacak çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul depremi bize pahalıya patlayacak, üzülerek söylüyorum. İstanbul'daki yapı stoğu depreme karşı güvenli değil. Bizim fazla zamanımız yok, yani bu yapılacak şeylerin hızla yapılması gerekiyor. Ülkemizde şu anda farklı sorunlar da var. Yangın sorunu, sel sorunu ile de insanları kaybediyoruz. Buralara da yetişmek zorundayız ama deprem de beklemez." ifadelerini kullandı.

"MOLOZLAR KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERE UĞRUYOR"

Depremin çevreye büyük zararlar verdiğini kaydeden Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası milyonlarca ton moloz çıktığını ifade ederek," Bu molozları o telaşla gömüyoruz bu gömdüğümüz molozlar daha sonra kimyasal değişikliklere uğruyor, yağmur ve yer altı sularıyla bu zehirli maddeler denizlerden balıklara balıklardan insana dönüyor. " dedi.

"ÜRETEMEYEN MARMARA, TÜRKİYE'Yİ DİZ ÇÖKTÜRÜR"

Ekonominin de planlanması gerektiğini belirten Görür, Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin can damarı olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Burada bütün fabrikaların kapandığını ekip, ekipman ve iş gücünün büyük hasar aldığını düşünün, bunu hemen yarın düğmeye basıp çalıştıramazsın, aylarca üretmeyen bir Marmara; Türkiye'yi diz üstü çöktürür"

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ

Beklenen deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Naci Görür, "En az beklenen deprem minimum 7.2. Minimum 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz. Bu büyüklükte bir deprem olduğu zaman binaların yıkılmasını bir kenara bırak, bu büyüklükte bir depremde insan ayakta duramaz. Evin içindeki eşyaların önemli bir kısmı kırılır savrulur, çarptığı insanları ya yaralar ya öldürür." şeklinde konuştu.

CAN KAYBI İÇİN ÇARPICI ÖRNEK

Depremin verdiği en büyük hasarın Avrupa Yakası'nda görüleceğini kaydeden Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası can kaybına ilişkin olarak da tahminlerde bulundu.

Naci Görür, verdiği örnekle İstanbul'daki depremin ardından yaşanacak olan can kaybı için çarpıcı ifadeler kullandı:

" Avrupa Yakası'nda 1 milyon bina var diye düşünelim, en ağır hasar görecek dolayısıyla ölüm olma riskinin çok fazla olduğu bina sayısı olarak 1 milyonun yüzde 1'ini alalım, 10 bin bina yapar, her binayı da 4 katlı düşün, 40 bin kat yapar, her kata 2 daire koyarsan 80 bin daire yapar, her daireye 4 kişi koyarsan 320 bin insan yapar. 320 bin insan büyük bir risk altında demektir. Bu işin şakası yok. Kabaca bir bakkal hesabıyla bile olsa bir düşünmek lazım.”