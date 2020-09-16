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  3. Prof. Dr. Özerdoğan: Koronavirüs emzirme yoluyla bebeğe geçmez

Prof. Dr. Özerdoğan: Koronavirüs emzirme yoluyla bebeğe geçmez

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan tarafından yapılan açıklamada, annelerin bebeklerine emzirme yoluyla koronavirüs bulaştırmadığını fakat solunum ve temas yoluyla bulaş riski olduğundan önlemleer alınması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Özerdoğan: Koronavirüs emzirme yoluyla bebeğe geçmez

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, bugüne kadar yapılan araştırmalarda Covid-19 virüsünün anne sütü ve emzirme yoluyla bulaştığının tespit edilmediğini söyledi. Virüsüs annelerin bebeklerine temas ve solunum yoluyla bulaştırabileceklerini ifade eden Özerdoğan, "Virüs anne sütüyle bulaşmasa da Covid-19 hastalığı taşıyan ve belirtilerini gösteren annelerin virüsü bebeklerine solunum ve temas yoluyla bulaştırmasını önlemek için emzirme sırasında önlemler alması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Özerdoğan: Koronavirüs emzirme yoluyla bebeğe geçmez

"ANNE SÜTÜ İLE BESLEMEK BU SÜREÇTE DE SÜRDÜRÜLMELİ"

ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, bebeklerini emziren annelere koronavirüs sürecinde uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay tek başına anne sütü ile beslenmeleri gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özerdoğan: Koronavirüs emzirme yoluyla bebeğe geçmezEmzirmenin hem anne hem bebek açısından sağladığı yararların yanı sıra bebekleri bakteriyel, viral enfeksiyon hastalıklarına bağlı ortaya çıkabilecek hastalık ile ölümlerden koruduğu anlatan Prof. Dr. Özerdoğan, "DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi birçok kuruluş Covid-19 pandemi sürecinde anne sütü ile beslenmenin önemli olduğunu vurgulamakta ve bu süreçte anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi ve korunmasını önermektedir. Virüs, anne sütüyle bulaşmasa da Covid-19 hastalığı taşıyan ve belirtilerini gösteren annelerin, virüsü bebeklerine solunum ve temas yoluyla bulaştırmasını önlemek için emzirme sırasında önlemler alması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Özerdoğan: Koronavirüs emzirme yoluyla bebeğe geçmez

"ANNE, EMZİRME ESNASINDA MASKE KULLANMALI"

Emzirme sırasında yeterli hijyen sağlanması gerektiğini vurgulayan Özerdoğan, "Ağız ve burnu kaplayan bir maske takılmalı. Bebeğe dokunmadan önce ve dokunduktan sonra 20 saniye boyunca eller sabun ve suyla etkin bir şekilde yıkanmalı. Meme derisinin temiz olmasına dikkat edilmeli. Dokunulan tüm yüzeyler rutin olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Annenin şiddetli Covid-19 hastalığının varlığına bağlı olarak emzirmeye veya bebeğine bakmaya devam edemediği durumlarda, uygun önlemler alınarak annenin sütünün sağılıp bebeğe verilmesi ve annenin bu konuda desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiği belirtilmekte. Covid-19 hastalığı olan annelerin sütünü sağıp vermeyi tercih ettiği durumlarda ise kişiye özel göğüs pompası kullanmalı. Anne sütünü sağarken maske kullanılmalı, öncesinde eller yıkamalıdır. Anne sütünü manuel veya elektrikli göğüs pompasıyla sağıyorsa, herhangi bir pompa veya materyale dokunmadan önce ellerini yıkamalı, her kullanımdan sonra anne sütü ile temas eden tüm parçalar iyice yıkanmalı ve pompa üreticinin talimatlarına uygun şekilde dezenfekte edilmelidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Özerdoğan: Koronavirüs emzirme yoluyla bebeğe geçmez

Covid-19 tanısı olan annelerin evde tedavi görmeleri halinde hijyen kurallarına uyarak emzirmeye devam etmesinin önerildiğini belirten Özerdoğan, "Emzirme zamanları dışında annenin bebeği de dahil olmak üzere evdeki diğer aile üyelerinden kendisini uzaklaştırması, ayrı bir odada kalması gerekiyor. Covid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş kadınlarda bu antikorların anne sütüne geçmektedir. Bu antikorların diğer birçok hastalıkta olduğu gibi kısa süreli de olsa yenidoğanı koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruyabileceği öngörülmektedir" dedi.

 

Berna Akkaya
Editör


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