Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesidir Prof. Dr. Sibel Salman, katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorum ve analizleriyle izlleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Sibel Salman'ın biyografisi.