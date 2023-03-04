Prof. Dr. Tanju Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Tanju Tosun'un biyografisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Prof. Dr. Tanju Tosun, katıldığı televizyon programlarında ekonomi alanında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Tanju Tosun kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Tanju Tosun'un biyografisi.