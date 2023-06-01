Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, OMÜ'de 600'den fazla böbrek nakli yaptıklarını söyledi

OMÜ'nün Böbrek Nakil Sorumlusu olan Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, 2007 yılından bu yana 600'den fazla böbrek bekleyen hasta için organ nakli gerçekleştirildiğini başarıyla ifade etti.

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Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, OMÜ'de 600'den fazla böbrek nakli yaptıklarını söyledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Böbrek Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, 2007 yılından bu yana 600'den fazla böbrek bekleyen hastaya başarılı bir şekilde organ nakli gerçekleştirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Yakupoğlu, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde böbrek nakillerinin başarıyla yapıldığını ve pandemi döneminden sonra nakil sayılarının normale döndüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, OMÜ'de 600'den fazla böbrek nakli yaptıklarını söyledi

"600'DEN FAZLA HASTA ORGAN NAKLİ GERÇEKLEŞTİRDİK."

Prof. Dr. Yakupoğlu'nun verdiği bilgilere göre, böbrek nakilleriyle ilgili şunları söyledi: "2007 yılından bu yana bölgemizde böbrek bekleyen 600'den fazla hastaya organ nakli gerçekleştirdik. Merkezimizde dünya standartlarında başarılı nakiller gerçekleşmektedir. Hem kadavradan yapılan canlı nakillerde hem de canlı vericiden yapılan nakillerde ülkemizin önde gelen merkezlerinden biriyiz. Merkezimizdeki canlı vericilerin böbrekleri kapalı yöntemle çıkarılıyor ve yine kapalı yöntemle takılıyor. Elbette, standart açık cerrahi yöntemiyle de nakiller gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz, kadavradan böbrek nakillerinin yapıldığı merkezler arasında öncü konumdadır. Bölge koordinasyon merkezi ile yaptığımız çalışmalar sayesinde toplumda organ bağışı konusunda farkındalık oluşturarak önemli bir seviyeye ulaşmış durumdayız."

Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, OMÜ'de 600'den fazla böbrek nakli yaptıklarını söyledi

NAKİL SAYILARIMIZ ESKİYE DÖNDÜ

Prof. Dr. Yakupoğlu, pandeminin OMÜ dahil dünyadaki diğer sağlık kurumlarında nakil sayılarının azalmasına neden olduğunu ifade etti. Ancak şu anda durumun normale döndüğünü belirterek şunları söyledi: "Yoğun bakım üniteleri tamamen COVID-19 hastalarına tahsis edildiğinden, Sağlık Bakanlığı tarafından bir süre boyunca nakiller durdurulmuştu. Ancak daha sonra nakillerin tekrar başlamasına izin verildi. Bu yıl itibariyle nakil sayılarımız eski seviyelere dönmüş durumda. Gelecekte daha da iyileşeceğimize inanıyorum."

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