Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Bebeklere koronavirüs aşısı yapılmış

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor." ifadelerini kullanınca sosyal medya ayağa kalktı.

AİLE HEKİMLERİ FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Kurugöl'ün açıklamaları sonrası Aile Hekimleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde "yanlışlıkla" aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ZAFER KURUGÖL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Zafer Kurugöl yeniden NTV yayınına bağlanarak," Bu konuda tek bir vaka var. 1 aylık bir bebeğe yaklaşık 3 ay önce yapıldı. Söz konusu vaka Ege Üniversitesi'nde yaşanmadı, sadece izlemini biz yaptık" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Nuri Zafer Kurugöl kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuri Zafer Kurugöl biyografisi

TUTUKLANMASI İÇİN ETİKET AÇILDI

Öte yandan sosyal medyada, #DrZaferKurugölTutuklansın etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İşte vatandaşların tepkileri:

- Yanlışlıklaymış...!!! Bile isteye yapmışlar, bunların iyice gözü dönmüş ,bir bebeğe bunu nasıl yaparsınız...!!?

- Eğer bugün bu kişi hakkında herhangi bir soruşturma açılmazsa kimse bu ülke hukuk devletidir er geç gereken yapılacaktır teranesi okumasın! Böylelerinin değil hastane, sokakta bile gezmeleri toplum icin tehlikeli.

- Siz çıldırmışsınız! Yapmış olduğunuz söylemiş olduğunuz şeyler suç farkında mısınız? Ve siz neye dayanarak bunları hiçbir şey olmamış gibi çok rahat bir şekilde söylüyorsunuz bunun cezasını çekmelisiniz.

- Bebeklere "yanlışlıkla" covid 19 aşısı yapmışlar. Bunu da canlı yayında söylediler. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlışlıkla diyerek geçiştirilebilecek bir konu mu? İzin alındı mı? Söyleyin bilmediğimiz daha ne var? Şu konuşma kabul edilemez.

Yanlışlıklara bebeklere COVİD-19 aşısı yaptınız öyle mi? Peki bugüne kadar doğru yaptığınız ne var!

Üreticisinin emin olmadığı Aşı ruhsatı verilmediği Yetişkinlere dahi onam formuyla vurulan bir sıvıyı Bebeklere vurduk diyen şahıs Ya Gafildir, Yada Hain.

- Yanlışlıkla başka ası yapanlara nasıl güvenelim? Nasıl bir yanlışlık ki makalesi yayımlanabiliyor? Yazıklar olsun tüm asılara korku ile bakacağız artık, hastanelerden korktum, geleceğimden korktum...