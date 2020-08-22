PSG - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

Avrupa'nın kulüp bazında bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde sona gelinde. İki dünya devinin finalde karşılaşacağı Devler Ligi'nde kupa sahibini bulacak. Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça gecikmeli sonlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain ve Bayern Münih finaliyle son bulacak. İki takımda finale gelene kadar oldukça heyecanlı maçlara imza attı. Turnuvanın bu sezon ki en flaş skoru ise Bayern'in, Barcelona'yı 8-2 mağlup etmesiydi. 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren hiç puan kaybı olmayan Bayern Münih, birçok futbolseverin finaldeki favorisi. Peki, PSG - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi kupası, Benfica'nın 65 bin kişilik Işık Stadında sahibini bulacak. 23 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak olan PSG-Bayern Münih maçı, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Daniel Orsato olacak. İtalyan hakemin yardımcılıklarını, Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

PSG-BAYERN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nin dev finali PSG - Bayern Münih maçı, beIN SPORTS HABER kanalından izleyicilerle şifresiz olarak buluşacak. Yayıncı kuruluşun aldığı karar ile yarı final maçlarından itibaren bütün Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları şifresiz olarak yayınlanmıştı. Futbolseverler ayrıca karşılaşmayı beIN SPORTS HD 1 kanalından da naklen takip edebilirler.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Di María, Mbappé, Neymar

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

