Erzurum'da sağlık çalışanı olarak görev alan 26 yaşındaki Rabia Karakaya yaşadığı tacizlere dayanamadı ve Twitter üzerinden yardım istedi. Karakaya yaşadıklarını belgelerle anlattı ve kısa sürede gündemde yer edindi. iddialara göre Karakaya çalıştığı hastanenin hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradı. Peki Rabia Karakaya kimdir? Rabia Karakaya olayı nedir? Bilal Yılmaz kimdir?Bilal Yılmaz tutuklandı mı?

Sağlık Çalışanı Rabia Karakaya tacizlere dayanamadı isyan etti!

Üst üste gelen taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada sesini duyurmak için yardım isteyen bir sağlık çalışanı mesai arkadaşı tarafından tacize uğradığını iddia etti

. Twitter'da kısa sürede gündem olan bu olaya tepkiler peş peşe getirdi.İddialara göre 26 yaşında bir sağlık çalışanı Rabia Karakaya 6 yıldır yalnız yaşadığını fakat Mayıs ayından beri saplantılı biri tarafından taciz edildiğini dile getirdi ve "Sesimi duyurmak istiyorum" dedi.

RABİA KARAKAYA OLAYI NEDİR?

Genç kadın sosyal medya üzerinden bir çok kez şikayetçi olduğu şahsın tacizlerinin devam ettiğini ve artık susmayacağını dile getirerek yaşadıklarını anlattı.2014 yılında Erzurum da çalıştığı hastanenin hasta bakıcısı olarak görev alan Bilal Yılmaz isimli şahsın arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Karakaya o günden beri Bilal Yılmaz tarafından taciz edildiğini dile getirdi.Bir çok kez kliniğini değiştiren Karakaya cinsel tacizlerin başlaması ile savcılığa başvurduğunu ve uzaklaştırma istediğini, aynı zamanda idari soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştığını iddia etti.

Olayın ardından Karşı tarafın çalıştığı birimin değiştirildiğini ancak başka bir şey yapamayacaklarını söyledi. Başhekim yardımcısının kendisine polise veya savcılığa gitmesi gerektiğini söylediklerini belirten Karakaya, 26 yaşında genç bir kadın genç bir sağlık çalışanı olarak insanların sağlığı için kendi hayatımı riske atmış biri olarak huzurlu yaşamak istediğini ifade etti.

Yaşanan olayların ardından tacizlerin ardı arkası kesilmeyince Karakaya çareyi twitter üzerinden yardım istemekte buldu.Kısa sürede twitter'da #bilalyılmaztutuklansın hashtag'i ile trend olan bu olaya binlerce destek geldi.

RABİA KARAKAYA KİMDİR?

Rabia Karakaya 26 yaşında ve sağlık çalışanıdır. Hakkında fazla bilgi bulunmaya Karakaya sosyal medyada yaşadığı taciz olayını ifşa etmesi ile gündem olmuştur.

BİLAL YILMAZ KİMDİR?

Bilal Yılmaz'ın sağlık çalışanı olması dışında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

BİLAL YILMAZ TUTUKLANDI MI?

Erzurum'da çalıştığı hastanede, hasta bakıcı Bilal Yılmaz tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen Karakaya, emniyete ve savcılığa giderek şikayette bulunduğunu ve uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talep yaptığını dile getirdi.