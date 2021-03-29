Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? | Ramazan başlangıcı, takvimi
11 ayın sultanı, bin aydan daha hayırlı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kaldı. Nefislerin açlıkla terbiye edildiği bu mübarek ay için Müslüman alemi de Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? Ramazan başlangıcı konularını araştırıyor. İşte detaylar...
Bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen ve tüm İslam aleminde kutsal addedilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Yüce Rabbimizin oruç tutmayı farz kıldığı bu ayda bereketle taçlanan iftar sofralarından heyecanla beklenen imsak vaktine, ramazan davulcusundan dumanı üstünde tüten pidelere Ramazan ayına özel şeyler özlemle bekleniyor. Bu kapsamda Müslümanların araştırdığı Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? | Ramazan başlangıcı, takvimi konuları haberimizde...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN? RAMAZAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR 2021?
2021 yılında 13 Nisan Salı günü başalayacak olan Ramazan ayı, 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Açlığın yanı sıra nefisleri terbiye etmek için farz kılınan oruç tutma ibadetinin gerçekleşeceği bu ayda, 2021 yılı koronavirüs gölgesinde, kalabalık ve neşeli iftar sofralarından uzak geçse de ramazanın bereketi üzerinizden, sofralarınızdan eksik olmasın. Aile olmanın heyecanının en derinden hissedildiği ramazan ayında sevdiklerinizle mutlu bir bayrama, huzur içinde ve günahlarınızdan arınmış biçimde adım atmanız dileğiyle.
RAMAZAN BAŞLANGICI | RAMAZAN TAKVİMİ 2021
Ramazan ayı, 2021 yılında, 4. ay yani Nisan ayının 13. günü olan salı gününe denk gelmektedir. Üç ayların sonuncusu olan ramazan için 12 Nisan Salı gününü 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapılacak. 13 Nisan Çarşamba günü ise akşam ezanıyla birlikte ilk iftar eeda edilecek ve oruçlar açılacak.
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|13.04.2021 Salı
|04:50
|06:21
|13:10
|16:51
|19:48
|21:13
|2
|14.04.2021 Çarşamba
|04:48
|06:20
|13:09
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021 Perşembe
|04:47
|06:18
|13:09
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021 Cuma
|04:45
|06:17
|13:09
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021 Cumartesi
|04:43
|06:15
|13:09
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021 Pazar
|04:41
|06:14
|13:09
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021 Pazartesi
|04:39
|06:12
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021 Salı
|04:37
|06:11
|13:08
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021 Çarşamba
|04:35
|06:09
|13:08
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021 Perşembe
|04:33
|06:08
|13:08
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021 Cuma
|04:31
|06:06
|13:07
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021 Cumartesi
|04:29
|06:05
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021 Pazar
|04:28
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021 Pazartesi
|04:26
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021 Salı
|04:24
|06:01
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021 Çarşamba
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021 Perşembe
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021 Cuma
|04:18
|05:57
|13:06
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021 Cumartesi
|04:17
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021 Pazar
|04:15
|05:54
|13:06
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021 Pazartesi
|04:13
|05:53
|13:06
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021 Salı
|04:11
|05:52
|13:06
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021 Çarşamba
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021 Perşembe
|04:08
|05:49
|13:06
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021 Cuma
|04:06
|05:48
|13:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021 Cumartesi
|04:04
|05:47
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
Kadir Gecesi
|27
|09.05.2021 Pazar
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021 Pazartesi
|04:01
|05:45
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021 Salı
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021 Çarşamba
|03:58
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
RAMAZAN AYI DUASI DİYANET
ٰم ِن ال َّر ِح هّٰللاِ ال َّر ْح ْسِم ب يِم ِ ِ ِلِله َح ْمدُ ْ اَل ٰ َو َعلَى ا َوال َّسََلُم َعلَى َر ُسوِلنَا ُم َح َّمٍد ِمي َن َوال َّصََلةُ عَالَ ْ َر ِب ال ْج َمِعي َن. َ ِ ِه أ َو َص ْحب ِل ِه ْستَ ْغِف ُر هللاَ أ ْستَ ْغِف ُر َ َ ْي ِه. أ لَ ِ تُو ُب إ َ َوأ َم و ُّ لقَي ْ َح َّي ا ل ْ ََّل ُهَو ا ِ لهَ إ ٰ ِ ِذي ََل إ َّ َم ال ل َكِري ْ َم ا لعَ ِظي ْ ْستَ ْغِف ُر هللاَ ا َ هللاَ أ
Ya İlahi! Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle! Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azabdan kurtuluş olan Ramazan-ı şerifi her türlü sıkıntıdan kurtuluşumuza ve affımıza vesile eyle Allah’ım! Ya Rab! İslâm’a ve Müslümanlara yardım eyle! Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma! Devletimizi, milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Allah’ım! Ya İlahi! Sen alemlerin Rabbisin, her zorluğu gideren Sensin. Bütün hayırlar sendendir. Ya Rab! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda ihsan eyle! Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah’ım! Ya İlahi! Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle!
َ ْكبَ ُر َ ْكبَ ُر اَهللُ أ ََّل اَهللُ أ ِ هَ إ ٰ ل ِ َ ْكَب ُر ََل إ َوهللاُ أ َح ْمدُ ل ْ َ ْكبَ ُر َوِهلِلِ ا هللاُ اَهللُ أ اَ ُهَّم َص لِ َعلَ ه ِدنَا ُم َح لل َّمٍد ْم ِ َو َسِل ِ ِه َو َص ْحب اِل ِه ٰ ِ ى َو َعلَى ِ م َْلُ ِ ى ا ِب ى َسي النَّ ُمْر َسِلي َن ْ َو َسََلٌم َعلَى ال ْ ِ َر ِب ال ِلِله َح ْمدُ ْ َو ن ال ِمي عَ .َ فَاتِ َحة الَ ْ اَل .
Not: Tekbir ve salat-ü ümmiyye makam üzere üç defa okunacaktır.
Kaynak: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü