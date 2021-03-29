Bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen ve tüm İslam aleminde kutsal addedilen Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Yüce Rabbimizin oruç tutmayı farz kıldığı bu ayda bereketle taçlanan iftar sofralarından heyecanla beklenen imsak vaktine, ramazan davulcusundan dumanı üstünde tüten pidelere Ramazan ayına özel şeyler özlemle bekleniyor. Bu kapsamda Müslümanların araştırdığı Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2021? | Ramazan başlangıcı, takvimi konuları haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? RAMAZAN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR 2021?

2021 yılında 13 Nisan Salı günü başalayacak olan Ramazan ayı, 12 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Açlığın yanı sıra nefisleri terbiye etmek için farz kılınan oruç tutma ibadetinin gerçekleşeceği bu ayda, 2021 yılı koronavirüs gölgesinde, kalabalık ve neşeli iftar sofralarından uzak geçse de ramazanın bereketi üzerinizden, sofralarınızdan eksik olmasın. Aile olmanın heyecanının en derinden hissedildiği ramazan ayında sevdiklerinizle mutlu bir bayrama, huzur içinde ve günahlarınızdan arınmış biçimde adım atmanız dileğiyle.

RAMAZAN BAŞLANGICI | RAMAZAN TAKVİMİ 2021

Ramazan ayı, 2021 yılında, 4. ay yani Nisan ayının 13. günü olan salı gününe denk gelmektedir. Üç ayların sonuncusu olan ramazan için 12 Nisan Salı gününü 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapılacak. 13 Nisan Çarşamba günü ise akşam ezanıyla birlikte ilk iftar eeda edilecek ve oruçlar açılacak.