Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası...

RAMAZAN NEDİR?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl Arefe günü olan 12 Mayıs Çarşamba akşamı açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

Bir yandan 2021 yılının Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların internette en çok arattığı sorular arasında Ramazan Bayramı Arefe günü resmi tatil mi? sorusu geldi. Bu sene koronavirüs yüzünden tam kapanma sürecine giren Türkiye'de 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramından bir önceki gün gerçekleşen Arefe gününün tatil olup olmadığıyla ilgili cevap belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Böylelikle Ramazan bayramı tatili başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? TATİL KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2021 yılında 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Üç gün süren bayram tatili 15 Mayıs Cumartesi günü bitiyor. Arefenin olduğu 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün tatil sayıldığında toplamda 3,5 gün tatil olacak.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 12 MAYIS ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ 19 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA

ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI 28-29 EKİM PERŞEMBE - CUMA