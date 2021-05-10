Ramazan Bayramı resmi tatil ne zaman başlıyor 2021? sorusu bayrama az bir zaman kala vatandaşlarca çokça aratılan konuların başında geldi. İşte Ramazan Bayramı resmi tatil ne zaman başlıyor 2021? sorusunun cevabı...

RAMAZAN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez Hicret'in 2. yılında kutlanan Ramazan Bayramı gibi orucu da ilk defa bu yılda farz kılınmıştır. Tüm müslüman aleminin bu ayı oruçla geçirmesinin ardından sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu nedenle bu bayrama Ramazan Bayramı denmiş ve bu şekilde Ramazan Bayramı ortaya çıkmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE HANGİ GÜN 2021?

Herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olan Arefe günü, 2021 Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya devam ediliyor. Bu sene 13 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek Ramazan Bayramı'nın arifesi 12 Mayıs Çarşamba günü olacak. Yani Ramazan Bayramı Arefe günü 2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de Ramazan Bayramı devam edecek. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

ORUÇ NE ZAMAN BİTECEK?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl Arefe günü olan 12 Mayıs Çarşamba akşamı açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Oruç tutulması mekruh olan Bayram günleri dışındaki günlerde oruç tutmak caizdir. Ancak sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak tenzihen mekruh görülmüştür. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); ”Kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir” buyurmuştur (Ebû Davud, ”Savm”, 50). Buna göre, Cuma günü, kazaya kalan veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur.