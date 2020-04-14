Ramazan mesajları 2020 - En güzel kısa Ramazan mesajları

Mübarek Ramazan ayı geldi. Herkes bu kutsal ayda birbirlerine atabilecekleri En güzel kısa Ramazan mesajları aratıyor. İşte sosyal medyadan da paylaşabileceğiniz Ramazan mesajları 2020

Ramazan mesajları 2020

Mübarek Ramazan Ayı Kalbini O'nun yoluna kоymаyı Ellеrini daim O'nun dеrgаhınа аçmаyа vesile olsun.

Mübarek Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan "az yemege " ruhunun sihhat ve selameti olan "günаhsiz olmаyа " dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya "vesile olsun.

Sevgi sözе dolarsa dua оlur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yoldа birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun .

11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.

Gözlerimiz ışık dolu kalbimiz iman dolu avuçlarımız dua dolu olsun, ramazan ayımız hepimize mübarek olsun.

Bütün müminlerin dostça kardeşce bereketi hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri bu ayda mutlu bir ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin yüce yaradan.

Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile ramazan ayınız hayırlı olsun.

Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.

Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi Olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmeli. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan.

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun. Hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…

Hoş geldin Ey Şehri Ramazan... Mübarek Ramazan ayı geldi sonunda, şimdi hepimiz iman yoluna.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Allah’ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…

Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.

Ramazan ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoş geldin ayların en birincisi ey şehr-i Ramazan

Binlerce çiçek var ama gül başka. Milyonlarca insan var ama dost başka. Milyarlarca ay var ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin…

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevlaya yöneldiği bu mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. ”Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan”

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Hoş geldin 11 ayın sultanı.

Hoşgeldin ey gönüllerin sultanı Ramazan.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. ”Hayırlı Ramazanlar”

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. ”Hayırlı Ramazanlar”

Gün batar usul usul…Kararır gece… Yeniden doğar her şey… Mübarek Ramazan ayinin gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle… ”Hayırlı Ramazanlar”

Ramazan Mesajları 2020 - Ramazan ile İlgili En Güzel Mesajlar

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Ramazan ayınız mübarek olsun…

Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… ”Hayırlı Ramazanlar”

Allah’ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…

Mübarek Ramazan ayı kalbini O’nun yoluna koymayı ellerini daim O’nun dergâhına açmaya vesile olsun.

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan ayı geçirmenizi dilerim…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan ayınız mübarek olsun..

Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan…

Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan Ayını tebrik ederim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen mübarek Ramazan ayınız hayırlı olsun…

Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun…

Bütün müminler bu ayda şükür etsinler dua etsinler 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında iman istesinler. Hoş geldin ey şehri Ramazan…

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmelidir. Hoş geldin ey şehri Ramazan…

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar…

Recep, Şaban derken işte geldin Ramazan. Hoş geldin ayların en birincisi. Cennet kokuları yayıldı şu an hoş geldin ayların en birincisi.

Kim Allah Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…

Ramazan’da derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş geldin ey şehri Ramazan…

Ah özlemim O’na ki; O beni görür ama ben O’nu göremem arzusu ile O’na yaklaştıran mübarek Ramazan Ayınız hayırlara vesile olsun…

Mübarek Ramazan ayınızı kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim.

Mübarek Ramazan-ı Şeriflerinizi kutlarım. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan Sözleri

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan…

Gün batar usul usul… Kararır gece… Yeniden doğar her şey.” Her Şey Bitti” dediğin bir anda mübarek Ramazan Ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle.

Ramazan ayı; kalbini O’nun yoluna koymaya, ellerini O’nun dergâhına açmaya, ruhunu doyurmaya, kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun.

En güzel kısa Ramazan mesajları