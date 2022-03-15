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Ramazan pidesi nasıl yapılır? Püf noktası ne? Fırın pidesi, yumuşak Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Püf noktası ne? soruları Ramazan pidesi fiyatlarının artmasıyla fırından almak yerine evde hazırlamayı tercih eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ramazan pidesinin püf noktası ne? İşte Fırın pidesi, yumuşak Ramazan pidesi tarifi...

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Püf noktası ne? Fırın pidesi, yumuşak Ramazan pidesi tarifi

Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşların sofralarından eksik etmeyeceği Ramazan pidesine yüzde 66 zam yapıldı. Fiyatlar 330 gram sade pide 6 lira, susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi. Hem tasarruf yapmak isteyen hem de bu lezzeti ev fırınlarında yakalamak isteyenler Ramazan pidesi nasıl yapılır? Püf noktası ne? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Haberimizden Fırın pidesi, yumuşak Ramazan pidesi tarifine ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

- 1 su bardağı ılık süt

- 1 su bardağı ılık su

- Yarım paket yaş maya

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 6 su bardağı un

Üzeri için:

- 2 yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- Çörek otu susam

ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Püf noktası ne? Fırın pidesi, yumuşak Ramazan pidesi tarifi

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Ramazan pidesi tarifi, kendi evinde ramazan pidesi yapmak isteyenlerin sık sık aramış olduğu bir tariftir. İftar sofralarının olmazsa olmazı olarak kabul edilen ramazan pidesini evde yapmaya ne dersiniz? Bu enfes, yumuşacık, besleyici ramazan pidesini en sağlıklı, en hijyenik bir biçimde yapabilmeniz için özel olarak bu içeriğimizi hazırladık. Peki, evde ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte ramazan pidesi tarifi, evde ramazan pidesi yapımı...

Birinci adım: İlk iş olarak hamurunuza kullanacağınız mayayı aktif bir hale getirmek için malzemeleri hazırlayın.
 
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Püf noktası ne? Fırın pidesi, yumuşak Ramazan pidesi tarifi

İkinci adım: Karıştırma kabına maya, şeker, süt ve ek olarak suyu alıp bir güzel karıştın. Bu noktada sütün ve suyun ılık olmasına önem verin. Üzerini unla kapatarak hava ile bağlantısını sonlandırın ve maya köpük köpük kabarana kadar da bekleyin.

Üçüncü adım: Maya kabarınca karıştırmaya başlayın ve üzerine de sıvı yağ, unun kalanını ve tuzu ekleyip bir güzel yoğurun. Hamurunuz oldukça cıvık bir hamur biçiminde olacak. Unutmayın ki pide hamurunun özelliği cıvık olmasıdır.
 
Dördüncü adım: Hamuru unlanmış tezgaha alıp hafif hafif un serperek ve sürekli bir biçimde katlayarak 7 - 8 dakika kadar yoğurun. Mayalı hamurlar yoğurulmayı çok sever bunu sakın unutmayın.

Beşinci adım: Hazır olan hamurumuzu üzerini streçleyerek ılık bir ortam içinde yaklaşık olarak 50 dakika mayalandırın.

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Püf noktası ne? Fırın pidesi, yumuşak Ramazan pidesi tarifi​​​​​​​

Altıncı adım: Mayalanan hamuru iki parçaya bölün ve hafif unlu bir tezgah üstünde 1 cm kadar kalınlıkta olacak bir biçimde merdaneyle açın.
 
Yedinci adım: Tepsiye almış olduğunuz hamuru tepsi mayası gelmesi için üzerini örterek 15 - 20 dakika kadar dinlendirmeye alın.

Sekizinci adım: Tepsi mayası gelen pidelerin üzerini çırpmış olduğunuz yoğurt ve yumurta sarısını sürün.

Dokuzuncu adım: 200 derece fırında kızarana dek pişirin.

Son adım: Fırından çıkarmış olduğunuz pidenin üzerine bir bez örterek 10 - 15 dakika kadar dinlendirmenizin ardından büyük bir afiyetle yiyebilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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