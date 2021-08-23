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Rana Karçaaltıncaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

Genç yaşında kadın girişimci olarak Konya'da güneş enerjisi santrali kurup 4 yerleşim biriminin 2 aydan bu yana tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilen Rana Karçaaltıncaba, internette Rana Karçaaltıncaba kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgilere haberimizde derledik.

Rana Karçaaltıncaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

Rana Karçaaltıncaba kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafında çokça aratılan dorular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

RANA KARÇAALTINCABA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

24 yaşında olan Rana Karçaaltıncaba, 1997 yılında Konya'da doğdu. Ailesi çiftçilikle uğraşan  Karçaaltıncaba, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2020 yılında mezun oldu.

Rana Karçaaltıncaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

NE OLDU?

Rana Karçaaltıncaba, çiftçilik yapan ailesinin tarıma elverişsiz arazilerini değerlendirecek işletme kurmak istedi. Kadın girişimcilere sağlanan devlet desteklerini araştıran Karçaaltıncaba, güneş enerjisi santrali için bir yıla yakın projelendirme süreci sonunda toplam yatırımın yüzde 55'ine denk gelen 2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

Karçaaltıncaba'nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.

Rana Karçaaltıncaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

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