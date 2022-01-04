Rapçi Sefo'nun İrem Derici hakkında yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu! "Bir b.k'a benzetemedi"

Son dönemde popülerliğe kavuşan rapçi Sefo şarkılarıyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Küçükçekmece’de bir ortaokulda teneffüs arasında okulun bahçesinde 'Bilmem mi' şarkısıyla dans ettikleri görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmasıyla daha da çok ünlenen Sefo, ünlü şarkıcı İrem Derici ile sık sık aynı ortamda bulunuyor.

Sunuculuğunu Şeyda Erdoğan ve Deli Mi Ne'nin yaptığı, PubG Mobile özel programı konukları arasında olan 23 yaşındaki Sefo, İrem Derici hakkında söylediğiyle ünlü şarkıcının şaşırmasına neden oldu.

FENA KIZDIRDI

Programın soru-cevap oyununda "İrem Derici hangi bölümden mezun olmuştur?" sorusuna "Hiç okumuş gibi gelmiyor" yorumunda bulunması stüdyodaki herkesi kahkahaya boğarken İrem Derici, "Pardon!" yanıtını verdi.

Ardından bir sayfada okuduğu bölümleri sıralayan İrem Derici "Ama Sefo bir b.k'a benzetemedi oradan bakınca" dedi.