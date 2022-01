Regaib kandilinde, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, İslam alemi için önemli olan bu günde sevdiklerine kutlama mesajları göndermek istiyor. Allah-u Teala'nın "Kulum istesin, ben kabul edeyim" dediği kandil günü için, "Regaib Kandili için güzel sözler 2022 | Dualı, hadisli, kısa, uzun, kısa Regaib Kandili mesajları" konu başlıklarına göz atılıyor. İşte detaylar...

REGAİB KANDİLİ İÇİN GÜZEL SÖZLER 2022 | DUALI, HADİSLİ, KISA, UZUN, KISA REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” (Enbiya 89) Hayırlı Nurlu Kandiller.



Affımıza vesile olması dileklerimle Regaip Kandilinizi tebrik ederim.



Âlem-i İslâm'ın Regaip günü/gecesi mübarek olsun. Rabbim bizi Ramazan'a hayırlarla ulaştırsın. Sen mazlum olan ümmete yardım et Yarabbi, Gözümüze inen perdeleri kaldır ve bizi kardeşlik bilincine erdir! Hayırlı Kandiller.



Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur. (Hadis) Dualarınızda olma ümidiyle Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.



Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun…





Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Âmin! Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.



Allah'ım kalbimi dininde sabit kıl. Allah'ım Seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum. Allah'ım bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle. Âmin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.



Allah’ım! Bizlere helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bizleri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle. Âmin! Hayırlı kandiller.



Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Senin üzerine övgüyü bir bir saysam bitiremem. Sen, kendi büyük ve yüce zatını nasıl övdüysen, öylesin. (Hadis) Hayırlı Kandiller.



Allah’ım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem ateşinden koru. Bizi iyilerle beraber Cennete koy, Duamızı kabul buyur. Âmin! Hayırlı Kandiller.



Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.



Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!



Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere cömertçe ihsan edildiği bu kutsal gecede, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun ve huzurla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.





Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun…



Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.



Arşı Ala'nın kapılarının ardına kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu mübarek bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle! Regaip kandilin mübarek olsun.



Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.



Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birlesen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.



Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.



Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.





Beyaz bir güvercin gönderiyorum size, kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi, tüylerinde nur var. Sizin de kalbiniz nurla dolsun Kandiliniz mübarek olsun…



Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...



Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!



Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.



Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Regaip Kandilinde dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım. Sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Dualarınızın kabul olması dileklerimizle; Kandiliniz mübarek olsun…





Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.



Bu değerli kandil gecesinde, kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi olan bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah (c.c.) tüm dualarınızı kabul etsin. (Âmin) Hayırlı Kandiller.



Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hayırlı olsun!



Bu gece Regaip kandili, dua edelim, yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Hayırlı nice kandillere...



Bu gece, af ve mağfiretin sağanak sağanak yağacağı mübarek gecelerden birisi olan Regaip Kandili. Kandiliniz Mübarek, geceniz hayırlı olsun.



Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.



Bu mübarek günlerin sizlere, Vatanımıza, Milletimize ve bütün İslam Âlemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini Yüce Rabbim ‘den niyaz ederim. Hayırlı Kandiller



Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.



Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.





Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif'te bereketli hasat almayı nasip eylesin. Âmin. Hayırlı Kandiller.



Cenab-ı Hakk cümlemizi bu mübarek gecede mağfiret ettiği ve cehennem ateşinden azat ettiği kullarından eylesin inşallah. Hayırlı kandiller.



Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.



Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.



Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.



Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.



En güzel isimler (Esmaül Hüsna) Allah'ındır. O Halde O'na o güzel isimlerle dua edin. O'nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (Araf 180) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!



En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere.



Ey gecenin sahibi. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. (Âmin) Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.



Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!





Ey Rabbim! Razı olacağın amellerle süsle ömrümüzü, Razı olacağın kullarından eyle bizi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.



Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın (Mü"minün 109) Hayırlı Kandiller.



Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.



Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.



Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.



Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, âminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun.



Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… İyi Kandiller.



Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.



Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (SAV)'ı anlatır. Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.



Güllerin en güzel kokanı, çiçeklerin en güzel açanı, hayatın en güzel anları, Allah'ın cennet mekânı sizlerin olsun, hayırlı kandiller.





Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller.



Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. KANDİLİNİZ MÜBAREK olsun.



Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.



Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.



Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabb. Regaip kandiliniz mübarek olsun…



Hiçbir kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. Rabbim hayalini bile kuramadığınız mutluluklara ulaştırsın. Gönlünüzde olanı hakkınızda hayırlı. Hayırlı olanı da gönlünüze razı eylesin. Avuç içlerinde sakladığınız bütün dualarınız kabul olsun Regaip kandilimiz mübarek olsun.



Hu diyelim dilde zikir yürekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.





Huzur damlaları serpilsin yüreğine, en güzel mutluluklar yaşansın günlerinde, her bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun.



İslâm, güzel ahlâktır. Allah bu güzelliği hayatımıza amelimize nasip eylesin. (Âmin) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.



İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun



Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.



Kıymetli dostum, bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Regaip kandili, kandilin mübarek, geceniz hayırlı olsun.



Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın âminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. İyi Kandiller.



Mehtaplar kadar serin, denizler kadar derin, senin en güzel yerin, bu gece bana dua etmendir. Hayırlı Kandiller.



Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.



Mübarek aylara Selam olsun. Selam olsun Ey Regaip. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı kandiller.



Peygamber Efendimiz buyurdular ki : "Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, ya da gül kokar" manevi bollukların yaşandığı bir gece olması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.



Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olunan kullarından eylesin... Hayırlı kandiller.



Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.



Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Selam ve dua ile hayırlı kandiller.



Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali İmran 147) Regaip kandilimiz mübarek olsun.





Regaip Kandilin mübarek olsun. ALLAH sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.



Regaip Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle… HAYIRLI KANDİLLER!



Regaip gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını, Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah'tan diler; Regaip Kandilinizi kutlarız…



İslam gemisiyle cennet sahilinde gül kokulu Resulü karşılamak dileğiyle, gönlünüz hoş, kalbiniz sevgiyle dolsun Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!



Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.



Regaip Kandil’inin, İslam âleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…



Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!



Her sabah güneşle doğan umutlar, her yenibaharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.



Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.



Rüzgârın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. HAYIRLI KANDİLLER...



Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.



Sen öyle bir insan ol ki akıllara dursun sen ona buna değil Allah'a kulsun sen zulmetler için de parlayan nursun senin gibi dostun Regaip Kandilin Mübarek olsun.



Sevmek, sevilene yapılan en güzel duadır. Yağmur toprağın, güneş gecenin duasıdır. Ey yüreği güzel dost, dualarımın en güzeli sanadır. Kandilin mübarek olsun.



Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.



Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.



Şanı Yüce Mevla'mızın rahmet, af ve mağfiretinin daha çok arttığı mevsimler ve zamanlar vardır, işte onlardan biri olan bu mübarek geceden en güzel şekilde istifade edebilmemiz dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.



Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.



Tüm İslam âleminin mübarek Regaip Kandil’ini en içten dileklerimizle kutlar, Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını dileriz.



Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler bin bir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun.



Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun.



Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.



Ya Rabbi bu gece dua edenlerden, her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Cennette gezenlerden eyle bizi. Âmin! Hayırlı Kandiller.



Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri. (Âmin) Hayırlı Kandiller...



Ya RABBİ! SANA karşı olan mahcubiyetim bana yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme! Beni SEN kaldır ki, kimseler düşürmesin. Hayırlı nurlu kandiller.



Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!



Ya Rabbi! Takdir senindir, Sen ki imkânsızı mümkün kılansın; Darda koyma bizi, dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi. (Âmin) Hayırlı Kandiller.



Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle! (Âmin) Regaip kandiliniz Mübarek Olsun.



Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı Kandiller...



Ya Rahman Ya Rahim! Sen ki dilediğine ölüm, dilediğine hayat verirsin. Hayatımızı ibadetle ihya eyle, ölümümüzü imanla süsle, Âmin. Regaip kandilimiz Mübarek olsun!



Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.



Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.



Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müyesser eylesin. Hayırlı Kandiller...



Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller.



Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Regaip kandiliniz mübarek olsun.



Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.