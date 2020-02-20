Regaib Kandili internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların yaklaşmasıyla beraber ilk kandil olan Regaib Kandilinde okunmak için hadis ve ayetler araştırılıyor. Peki Regaib Kandili ile ilgili hadisler, ayetler, ilahiler, şiirler nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER NELERDİR?

Kur'an-ı Kerim'de Regaip Kandili ile ilgili herhangi bir ayet bulunmamaktadır. Receb ayı ve Regaib gecesi ile ilgili hadisler:

Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebû Muhammed]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)

Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allah Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]

Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]

"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. (Müslim)

Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

REGAİB KANDİLİ İLE İLGİLİ ŞİİRLER NELERDİR?

Regaib Kandili

Mübarek aylardan Recep ayına girince,

Bu ayın ilk Cuma gecesine erişince,

Gönüllerde yaratan zikirlerle düşünce,

Şükür kavuştuk mübarek Regaip kandiline..

Çok mübarek eşsiz bir gece bugün,

Bu geceyi biraz idrak et ve düşün,

Resulullah, ana rahmine düştü bugün,

Anla ve de yaşa af mağfiret gecesi bugün..

Gönlüne bir ışık olup da yakmayan,

Yaratandan umut edip de aramayan,

Kendini, yaratana kul olup bağlanmayan,

Bilemez, anlayamaz bu gecede nedir yaşanan..

Öyle bir gece ki bütün yaşanan yılda,

Bu gecenin rahmeti de yaratanda,

Bir an olsun aldanmayıp yalan dünyada,

Bilsin ki ne sırlar saklı bu yaşanan akşamda..

Bu gece mübarek Regaip kandil gecesi,

Bu gece kaçırılmayacak fırsat gecesi,

Nimet ve rahmetlerin dağıtım gecesi,

Duaların ret edilmeyeceği Cuma gecesi..

Geçen yıl hayatta olanların kimi yok bu gecede,

Bil ki er geç gelecek gidiş sırası başka bir günde,

Hepsini idrak et ve anla tüm gönlün, bedeninle,

Anlayamazsın ne olacak yaşadığın gelecek gününde..

Bu gecenin gerçekleşen asıl sırrından,

Allah' ın vahdaniyet isminin nurundan,

Yalvar Yaratana dile hepsini dile ondan,

Regaip hürmetine affet bizi yüce yaratan..

Dünyaya kapılmayıp ondan rahmet istersen,

Yaratana kul olup Ona yürekten zikredersen,

Birazcık Regaip' i anlayıp yaratana şükretsen,

Yaratan ret etmez dualarda ne ister isen...

Gelin bu gecede gaflet uykusundan uyanalım,

Bir adımda olsa Yüce Yaratana doğru koşalım,

Mağfiretler umuduyla Yaratana dualar yapalım,

Gönüllerimizi onun Yüce Rahmeti ile yıkayalım..

Ey! İnsanoğlu Yüce Yaratanın hazinesi boldur,

Bu mübarek kandil gecesinde birazda sen doldur,

Bu gecede uyanık olanlar, ecir ve huzur bulur,

Bu gece hürmetine Yaratan insanlığı korur..

Bu gece ki bütün melekler yeryüzüne inerler,

Hepsinin elinde vardır, birer lamba ve fener,

Görüp gözetirler kim nerede neler, neler eder,

Yaratanın izniyle zikredenlere şefaat ederler..

Ey! Yaratılmış İnsanoğlu gel kaçırma bu anı,

Kim yüklendi götürüyor, bu yalan dünyayı,

Bu aylar af mağfiret ve kurtuluşa vesile ayları,

Bu gece tövbe et, ibadet et, biraz akıt gözyaşı..

Yaratan bu geceyi hakkıyla anlayanlardan eylesin,

Hakkı hak bilip, hakkı yerine getirenlerden eylesin,

Bu gecenin hürmetine tüm günahlarımızı affeylesin,

Dostlarımın Regaip kandilini Yaratan mübarek eylesin...

Zekeriya Başgün

Regaib Kandili

Recep ayının ilk Cuma gecesi

Regaib kandili ihsan günüdür.

Bu gece açılır arz penceresi,

Regaib kandili ihsan günüdür.

Kur-an okumalı, namaz kılmalı

Tefekkür eyleyip sevap almalı,

Günahlara tövbe edip silmeli,

Regaib kandili ihsan günüdür.

Kendini sorguya çekmeli insan,

Küslüğü bitirsin, konuşsun lisan,

Barış, huzur dolsun şu koca cihan,

Regaib kandili ihsan günüdür.

Yoksula, yetime, hastaya gidin,

Sağırozan der ki; ziyaret edin,

Bizlere doğruyu anlatıyor din,

Regaib kandili ihsan günüdür.

İsmail Sağır

Regaib Kandili

Bu gece Regaip kandili

koru kardeş gözün dilini

üç ayların başlangıcı o

ALLAHA yalvar kurtar kendini.

Rahmet iner sağanak sağanak

ulaşır insanlara basamak basamak

herkes nasibine göre alır

bize düşen çalışıp çabalamak.

Rahmet pazarıdır bu aylar

kazanılır orada köşkler saraylar

boşa geçirme sakın vaktini

rahmet nur yüklü aylar.

Hasan Muslu

Bu Gece(Regaib Kandili)

Gaflet uykusundan silkinde uyan

Mübarek kandiller yanar bu gece

Nedamet hissiyle Allah’a dayan

Gönüller rahmete kanar bu gece

Regaib adını koymuş melekler

Çevrilmez geriye bunda dilekler

Ol cümle mümkinat,sivri sinekler

Rabbini tazimle anar bu gece

Hakkın definesi, ihsanı boldur

Böyle gecelerde keseni doldur

Uyanık olanlar en kârlı kuldur

Rabbim kullarını sınar bu gece

Melekler semadan arza inerler

Ellerinde nurdan yanar fenerler

Mevladan hazine alır dönerler

İnci,mercan,yakut sunar bu gece

Resulün terini bulursun gülde

İzini ararım sahrada çölde

Salavatı şerif düşmesin dilde

Bülbüller gülüne konar bu gece

Hilkati fırsat bil kaçırma payı

Kim sarmış sırtına yalan dünyayı

Bu aylar nimettir,mağfiret ayı

Akıt gözlerinden pınar bu gece

Ramazan Pamuk

REGAİB KANDİLİ İLE İLGİLİ İLAHİLER NELERDİR?

REGAİB KANDİLİ DUASI NEDİR?

"Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak

murad ediyorsan,

bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat

ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun

güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver

ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri

senin rızan yolunda kullanmayı

bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet

Kalplerimize inşirah bahşet

Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl

Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..

Kalplerimizi birbirene ısındır ve

Bizleri birbirimize sevdir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!"

REGAİB KANDİLİ NEDİR?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.

Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir ve büyük kutlamalarla kutlanır.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili anlam ve önemi nedir merak edenler için derledik. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.