Regaib Kandili ile ilgili hadisler, ayetler, ilahiler, şiirler nelerdir?
Regaib Kandili ile ilgili hadisler, ayetler, ilahiler, şiirler internette bu mübarek günün yaklaşmasıyla araştırılmaya başlandı. Peki, Regaib Kandili ile ilgili hadisler, ayetler, ilahiler, şiirler nelerdir? Sizler için bu merak edilenlere haberimizde yer verdik.
Regaib Kandili internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların yaklaşmasıyla beraber ilk kandil olan Regaib Kandilinde okunmak için hadis ve ayetler araştırılıyor. Peki Regaib Kandili ile ilgili hadisler, ayetler, ilahiler, şiirler nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...
REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER NELERDİR?
Kur'an-ı Kerim'de Regaip Kandili ile ilgili herhangi bir ayet bulunmamaktadır. Receb ayı ve Regaib gecesi ile ilgili hadisler:
- Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]
- Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebû Muhammed]
- Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]
- "Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, 1/423)
- Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Receb ayında Allah Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]
- Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]
- Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]
- "Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)
- İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. (Müslim)
- Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır." (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)
- Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)
REGAİB KANDİLİ İLE İLGİLİ ŞİİRLER NELERDİR?
Regaib Kandili
Mübarek aylardan Recep ayına girince,
Bu ayın ilk Cuma gecesine erişince,
Gönüllerde yaratan zikirlerle düşünce,
Şükür kavuştuk mübarek Regaip kandiline..
Çok mübarek eşsiz bir gece bugün,
Bu geceyi biraz idrak et ve düşün,
Resulullah, ana rahmine düştü bugün,
Anla ve de yaşa af mağfiret gecesi bugün..
Gönlüne bir ışık olup da yakmayan,
Yaratandan umut edip de aramayan,
Kendini, yaratana kul olup bağlanmayan,
Bilemez, anlayamaz bu gecede nedir yaşanan..
Öyle bir gece ki bütün yaşanan yılda,
Bu gecenin rahmeti de yaratanda,
Bir an olsun aldanmayıp yalan dünyada,
Bilsin ki ne sırlar saklı bu yaşanan akşamda..
Bu gece mübarek Regaip kandil gecesi,
Bu gece kaçırılmayacak fırsat gecesi,
Nimet ve rahmetlerin dağıtım gecesi,
Duaların ret edilmeyeceği Cuma gecesi..
Geçen yıl hayatta olanların kimi yok bu gecede,
Bil ki er geç gelecek gidiş sırası başka bir günde,
Hepsini idrak et ve anla tüm gönlün, bedeninle,
Anlayamazsın ne olacak yaşadığın gelecek gününde..
Bu gecenin gerçekleşen asıl sırrından,
Allah' ın vahdaniyet isminin nurundan,
Yalvar Yaratana dile hepsini dile ondan,
Regaip hürmetine affet bizi yüce yaratan..
Dünyaya kapılmayıp ondan rahmet istersen,
Yaratana kul olup Ona yürekten zikredersen,
Birazcık Regaip' i anlayıp yaratana şükretsen,
Yaratan ret etmez dualarda ne ister isen...
Gelin bu gecede gaflet uykusundan uyanalım,
Bir adımda olsa Yüce Yaratana doğru koşalım,
Mağfiretler umuduyla Yaratana dualar yapalım,
Gönüllerimizi onun Yüce Rahmeti ile yıkayalım..
Ey! İnsanoğlu Yüce Yaratanın hazinesi boldur,
Bu mübarek kandil gecesinde birazda sen doldur,
Bu gecede uyanık olanlar, ecir ve huzur bulur,
Bu gece hürmetine Yaratan insanlığı korur..
Bu gece ki bütün melekler yeryüzüne inerler,
Hepsinin elinde vardır, birer lamba ve fener,
Görüp gözetirler kim nerede neler, neler eder,
Yaratanın izniyle zikredenlere şefaat ederler..
Ey! Yaratılmış İnsanoğlu gel kaçırma bu anı,
Kim yüklendi götürüyor, bu yalan dünyayı,
Bu aylar af mağfiret ve kurtuluşa vesile ayları,
Bu gece tövbe et, ibadet et, biraz akıt gözyaşı..
Yaratan bu geceyi hakkıyla anlayanlardan eylesin,
Hakkı hak bilip, hakkı yerine getirenlerden eylesin,
Bu gecenin hürmetine tüm günahlarımızı affeylesin,
Dostlarımın Regaip kandilini Yaratan mübarek eylesin...
Zekeriya Başgün
Regaib Kandili
Recep ayının ilk Cuma gecesi
Regaib kandili ihsan günüdür.
Bu gece açılır arz penceresi,
Regaib kandili ihsan günüdür.
Kur-an okumalı, namaz kılmalı
Tefekkür eyleyip sevap almalı,
Günahlara tövbe edip silmeli,
Regaib kandili ihsan günüdür.
Kendini sorguya çekmeli insan,
Küslüğü bitirsin, konuşsun lisan,
Barış, huzur dolsun şu koca cihan,
Regaib kandili ihsan günüdür.
Yoksula, yetime, hastaya gidin,
Sağırozan der ki; ziyaret edin,
Bizlere doğruyu anlatıyor din,
Regaib kandili ihsan günüdür.
İsmail Sağır
Regaib Kandili
Bu gece Regaip kandili
koru kardeş gözün dilini
üç ayların başlangıcı o
ALLAHA yalvar kurtar kendini.
Rahmet iner sağanak sağanak
ulaşır insanlara basamak basamak
herkes nasibine göre alır
bize düşen çalışıp çabalamak.
Rahmet pazarıdır bu aylar
kazanılır orada köşkler saraylar
boşa geçirme sakın vaktini
rahmet nur yüklü aylar.
Hasan Muslu
Bu Gece(Regaib Kandili)
Gaflet uykusundan silkinde uyan
Mübarek kandiller yanar bu gece
Nedamet hissiyle Allah’a dayan
Gönüller rahmete kanar bu gece
Regaib adını koymuş melekler
Çevrilmez geriye bunda dilekler
Ol cümle mümkinat,sivri sinekler
Rabbini tazimle anar bu gece
Hakkın definesi, ihsanı boldur
Böyle gecelerde keseni doldur
Uyanık olanlar en kârlı kuldur
Rabbim kullarını sınar bu gece
Melekler semadan arza inerler
Ellerinde nurdan yanar fenerler
Mevladan hazine alır dönerler
İnci,mercan,yakut sunar bu gece
Resulün terini bulursun gülde
İzini ararım sahrada çölde
Salavatı şerif düşmesin dilde
Bülbüller gülüne konar bu gece
Hilkati fırsat bil kaçırma payı
Kim sarmış sırtına yalan dünyayı
Bu aylar nimettir,mağfiret ayı
Akıt gözlerinden pınar bu gece
Ramazan Pamuk
REGAİB KANDİLİ İLE İLGİLİ İLAHİLER NELERDİR?
REGAİB KANDİLİ DUASI NEDİR?
"Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )
Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak
murad ediyorsan,
bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat
ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun
güzelliklere çevir! Ya Rabbi!
Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver
ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri
senin rızan yolunda kullanmayı
bizlere nasip eyle ya Rabbi!
Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!
Cümlemize vicdan genişliği lutfet
Kalplerimize inşirah bahşet
Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allahım
Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider
Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
Kalplerimizi birbirene ısındır ve
Bizleri birbirimize sevdir
Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!"
REGAİB KANDİLİ NEDİR?
Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez.
Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir ve büyük kutlamalarla kutlanır.
REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Regaip Kandili anlam ve önemi nedir merak edenler için derledik. Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…
İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.