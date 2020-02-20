Regaib Kandili ne zaman 2021? Ayın kaçında? Hangi güne denk geliyor?

Regaib Kandili'nin yaklaşmaya başlamasıyla internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki Regaib Kandili ne zaman 2021? Ayın kaçında? İlk kandil olan Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2021? HANGİ GÜN?

Kandil 2021 yılında 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk gelecek. Bu tarih aynı zamanda recep ayının beşinci günü olacak.

REGAİB KANDİLİ NEDİR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Regaip Kandili 2021 yılı itibariyle 18 Şubat Perşembe gününe denk gelmektedir.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

REGAİB KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

* Bu gece oruçlu olarak karşılanmalıdır.

* Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli.

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'e salat-u selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli.

Bol bol zikir getirilmeli.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

REGAİB KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü, Berat Kandili ise 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

Bu yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü başlayacak.

DİNİ GÜNLER NE ZAMAN 2021?

Üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021

Regaip Kandili 18 Şubat 2021

Miraç Kandili 10 Mart 2021

Berat Kandili 27 Mart 2021

Ramazan ayı başlangıcı 13 Nisan 2021

Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı 13 - 15 Mayıs 2021

Kurban Bayramı 20 - 23 Temmuz 2021

Hicri Yılbaşı 9 Ağustos 2021

Aşure Günü 18 Ağustos 2021

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021