Mübarek üç ayların habercisi olan, üç ayların ilk kandil gecesi Regaib Kandili sabırsızlıkla bekleniyor. Bu özel gün ülkemizde dualarla idrak edilecek. Bu yıl pandemi tedbirleri ile idrak edilecek. Peki Ramazan ayının müjdecisi olan Regaib kandilinde hangi sureler okunur? Regaib kandilinde hangi dualar okunur? Detaylar haberimizde...

REGAİB KANDİLİNDE HANGİ SURELER OKUNUR? REGAİB KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Regaib Kandili Diyanet İşleri Başkanlının yayınladığı 2021 Yılı Dini Günler Listesine göre 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Regaib Kandilini dua ederek geçirmek önemlidir. Okunacak sure ve dualar şunlardır:

“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Duasının Türkçe meali şöyledir:

"Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla. Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır."

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe anlamı şöyledir:

"Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”in Türkçe anlamı ise şöyledir:

"Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.” in Türkçe anlamı, "Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim."

REGAİB KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Regâib Kandilinde dua edilmesi, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.