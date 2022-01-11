Regaib kandilinde dini vazifelerini yerine getirmek isteyen ve Allah'a dualarını iletmek isteyen Müslümanlar, çeşitli konu başlıklarına göz atıyor. Regaib "istemek, arzulamak" kökünden gelir. Bu gece de Allah'tan kulu ne isterse, yürekten dua eder ve karşılığını bulur. Peki, Regaib kandilinde kaç rekat namaz kılınır? | Regaib kandilinde kaç gün oruç tutulur? İşte detaylar...

REGAİB KANDİLİNDE KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR? | REGAİB KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Regaip Kandili için namaz kılmak isteyenler, akşamla yatsı arasında Regaib namazını kılmalılardır. Regaip Kandili'nde hacet namazı 12 rekat olarak kılınır. Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılınabilir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî veya Kadir Suresi okunur. 4'er rekat halinde hacet namazını niyet ederek şu şekilde kılıyorsunuz: Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

REGAİB KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Regaib kandilinde, oruç tutulan günden bir sonraki gün de yine aynı ibadeti yerine getirmek gerekir. İki gün aralıksız oruç tutulur. Bu günde tutulan oruç, farz değil, nafile bir ibadettir.

REGAİP KANDİLİ NAMAZINDAN SONRA

Namaz bittikten sonra 7 kere veya (vakti varsa ve ibâdetini uzatmak istiyorsa, ibâdetten zevk ve neşe alıyor, huzur duyuyorsa) 70 kerre; Salevât-i Ümmiyye okur.

SALEVÂT-İ ÜMMİYE

“Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin Nebiyyil-Ümmîyyi ve alâ Âlihî ve sahbihi ve sellim.

Salevât-i Şerife bittikten sonra secdeye kapan 70 kerre şu teşbih:

"Subbûhun-kuddûsun, Rabbünâ ve Rabbüna ve Rabbülmelaiketi Ver-Ruh.” okunur.

Ve secdeden “Allâhü Ekber” diyerek doğrulup oturur. İki secde arasında otururken şu istiğfar

“Rabbiğfır verhâm, ve tecâvez amma tâ'lemu, ,inneke entel"e"azzül-ekrem” 70 kere okunur.

Bu duâ bitince tekrar tekbir ile ikinci secdeye kapanır.

2.nci secdede yine 70 kere:

“Subbûhun, kuddûsun, Rabbüna ve Rabbülmelâiketi ver-Rûh." okunur.

Böylece on iki rek'at namazı ve Salevât-i Şerifeyi, Teşbihi ve istiğfarı bitirmiş, tüm Allâh'a karşı olan kulluk vazifesini tamamlamış olur.

Yani, hem 12 rek'at Hacet Namazını kılmış olur. Hem de namazdan sonra okunan Salevât-i Şerife-yi ve secdeye vararak iki sefer teşbihi ve istiğfar duasını okumuş olur. Bu okuduklan da bir nevi Hâcet Duâsı yerine geçmiş olur.

Şimdi artık ellerini kaldırıp Cenâb-ı Hakk'ın dergâhına el açıp duâ ve dileklerinin kabul olması iÇin artık Hacet Duâlannı okumuştur. Şimdi dilekerine geçecektir.

Ne gibi istekleri, dilekleri muradı varsa, onları vermesi için Allâh'a yalvaracak, ne gibi dertleri, kederleri, sıkıntı ve üzüntüleri varsa onların gitmesi yok olup silinmesi için Cenâb-ı Hakk'a dua edecektir.

Bir müslüman kul, aklına ne gelebilirse (havı ve iyi olmak şartıyla) onlan Allah'tan isteyebilir Peygamberlerin duâlarında bu örnekleri bulabiliriz. Her peygamber kendisine göre duâ ve istekte bulunmuştur. Onun için bu mübarek gecede Allâh'tan bol bol istek ve dilekte bulunabiliriz.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamberimizin (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle;

"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur"

"Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti;

-"Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."

KANDİL GECESİ NAMAZI VE ZİKİRLER

Regaib Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde;

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah"

zikirlerini çekmek büyük sevaptır.