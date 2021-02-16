Hicrî takvime göre, mübarek üç ayların başlamasının ardından Müslümanlar alemi için önem arz eden Regaip Kandili araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günü ibadet ederek geçirmek isteyenler söz konusu günün hangi güne denk geleceğini de merak ediyor. Peki Regaip kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir? Regaip kandili ne zaman 2021? Hangi gün? İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Fazilet, bireyi doğruyu seçmeye ve iyiyi yönlendiremeye teşvik eden erdemler olarak nitelendirilmektedir. Dini açıdan ise ahlaki görevlerin yerine gelmesi konusunda izin veren iyi nitelikli olarak da bilinmektedir. Bu kapsamda Regaip Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar bugünde yapılan ibadetlerden biri olan oruç tutmanın faziletini merak ediyor.

Kimi rivayetlerde bu gecenin adının meleklerle telaffuz edildiği öne sürülmektedir. Regaip kelimesi ise güzel düşünceleri, olayları arzu etmek, istemek ve gayret etmek anlamlarını taşımaktadır. Bu kutsal gecede her kim ellerini semaya açıp dua ederek ibadette bulunursa ve yanlışlarından dönmek için tövbede bulunursa arzu ve isteklerinin olacağına işaret edilir.

Hicri takvimin 7. ayı olan Recep ayının fazileti ise iyiliktir. Regaip Kandili'nin de içinde yer aldığı bu ayda oruç tutularak ibadet edilmektedir.

Kutsal olarak kabul edilen bu aya "Recebü'l-asabb" da denilmektedir. Açılımı ise iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Müminler bu ayda tövbe ederek iyiye, doğruya yönelir, nefsini temizler...

DİNİMİZDE REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMAK ŞU ŞEKİLDE BUYRULMUŞTUR:

“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." (Hadis-i Şerif)

“Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ’nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:-Ya Rabbi! Onu bağışla.Eğer orucunu Allah-ü Teala’nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:-Nefsin seni aldatmış, denilir.” (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü’t Talibin)

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021? HANGİ GÜN?

Bu yıl Regaip Kandili'nin hangi güne denk geleceği araştırılmaya başlandı. İslam dininde önemli yere sahip olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gününe denk gelmektedir. Bu sene ise 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk gelmektedir.

2021 YILI KANDİLLER VE TARİHLERİ

Bu yıl kutsal günlerimiz ve tarihleri şu şekilde:

18 Şubat 2021 Regaip Kandili

10 Mart 2021 Mirac Kandili

27 Mart 2021 Berat Kandili

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili