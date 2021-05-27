Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak atandı. Bu haberin üzerine internet kullancılarının arama motorlarında baktığı Rekabet Kurulu Üyesi Cengiz Çolak kimdir? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

REKABET KURULU ÜYESİ CENGİZ ÇOLAK KİMDİR?

İş insanı Cengiz Çolak, tekstil sektörü ile ilgilenmektedir. Oyuncu Pelin Sönmez ile 2014 yılında evlendi. O tarihten itibaren haklarında sıklıkla çıkan boşanma haberlerinin ardından, çiftin iki yıllık evlilikleri 2016 yılının Şubat ayında sona erdi.

Cengiz Çolak ayrılığın ardından Instagram sayfasında şu satırları yazmıştı: "İlişkimiz içinde yapılan bazı spekülasyonları dedikoduların sahiplerine iade ederek kendisiyle bundan sonraki yaşantımda her zaman her kötü gününde bütün kudretimle yanında olacağımı belirtmek istiyorum. Ve bütün hatalarım yanlış sözlerim için kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. Allah yolunu ve bahtını açık etsin."

CAN YAMAN'A KÜFÜR

Bu olayın ardından oyuncu Can Yaman'a kişisel olarak mesaj atıp küfrettiği dedikodularıyla yeniden gündeme gelen Cengiz Çolak, iddiaları yalanlamadı. Yaman'ın mesajların ekran görüntülerini kişisel sosyal medya hesabında paylaşması ile de haber doğrulanmış oldu.

HASTANE KURŞUNLATMA OLAYI

Yine 2016 yılında, Çolak'ın hakkında çıkan bir diğer haber ise İstanbul, Kadıköy'de bulunan bir hastaneyi, tedavi etmedikleri gerekçesiyle kurşunlatması oldu.

Sabah Gazetesi'nden Ferit Zengin ve Zafer Halatçı'nın haberine göre, oyuncu eşi Pelin Sönmez'den şubat ayında ayrılan iş insanı Cengiz Çolak, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Kadıköy'deki özel bir hastanede tedavi olmaya karar verdi. Tedavi için 32 bin lira ödeyen Çolak, durumunun düzelmediğini belirterek hastanenin yönetim kurulu başkanı Prof. Nevzat Tarhan'dan ödediği parayı geri istedi. Çolak, parayı ödemesinin mümkün olmadığını belirten Tarhan'ı tehdit etti. Sonuç alamayan Çolak, sabıkalı kardeşler Onur Süleyman K. ve Cüneyt K. ile anlaştı.

6 Nisan gecesi yaylım ateşine tutulan hastanede ölen ya da yaralanan olmadı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve kendilerini Cengiz Çolak'ın azmettiğirdiğini iddia eden 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurtdışına çıktığı belirlenen iş insanının yakalanması için çalışma başlatıldı.

27 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla, Rekabet Kurulu Üyesi görevine getirildi.