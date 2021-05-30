Resmi Gazete'de bugün (30.05.2021) |30 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları
Cumhurbaşkanlığı onayıyla günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31490 sayılı kararları yürürlüğe girdi. Biz de haberimizde, Resmi Gazete'de bugün yer alan yönetmelik, ilan ve atama kararlarını derledik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2021 Pazar tarihli 31490. sayısı yürürlüğe girdi. İşte gazetede yer alan kararlar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kapadokya Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri