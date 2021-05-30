Resmi Gazete'de bugün (30.05.2021) |30 Mayıs Pazar Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'nin 30 Mayıs 2021 Pazar tarihli 31490. sayısı yürürlüğe girdi. İşte gazetede yer alan kararlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kapadokya Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri