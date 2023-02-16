Richard Ledezma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Ledezma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Ledezma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Ledezma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Ledezma 6 Eylül 2000 tarihinde Phoenix, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Ledezma Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Richard Ledezma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PSV Eindhoven futbol takımında oynamaktadır. PSV Eindhoven takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Richard Ledezma'nin PSV Eindhoven ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Richard Ledezma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/richydezma

http://www.instagram.com/richydezma/

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Richard Ledezma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Ledezma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Richard Ledezma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Ledezma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2018 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2018 yılında RSL Academy

1 Ocak 2019 yılında PSV U19

1 Temmuz 2019 yılında PSV U21

1 Temmuz 2021 yılında PSV Eindhoven

Richard Ledezma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Ledezma şuan PSV Eindhoven takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richard Ledezma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Valparaiso United FC, Real Salt Lake (-2019), PSV (2019)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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