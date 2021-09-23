Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısındaki performansını değerlendirdi!

Süper Lig'de 6. hafta, bugün oynanan iki müsabaka ile geride kaldı. Rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada evinde ligin son sırasında yer alan Giresunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, hata yapmadı ve rakibin 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin maç performansını değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli kulübün stoperi Kim Min Jae'yi överken, Crespo'ya ise eleştirilerde bulundu.

"MOTİVASYONUN PANİĞE NEDEN OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİK"

"Rakiplerin puan kaybı Fenerbahçe’yi motive edecek diye düşünüyorduk. Motivasyonun paniğe neden olacağını düşünemedik. Benim futbol anlayışıma göre avantajı oynatması gerekiyordu Cüneyt Çakır'ın. Top sola geldiği anda avantajı oynatması gerekirdi oyunu güzelleştirmek adına. Fizik olarak iyi gözükmeyen Mesut Özil’in 65. dakikadan sonra vites artırdığını gördük. Bunun sebebi gol. Bir ilke imza attı. Hem Kadıköy’de gol attı, hem de oyundan çıkmadı. Son bölüm dışında Mesut, Valencia ve Rossi beklentimin altında kaldı. Her şeye rağmen Berisha da iyiydi. Son maça göre biraz daha kıpırdamış halde gördüm."

"CRESPO'NUN İLK 11'DE OYNACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Yine üçlü oyna ama 3-5-2 direkt oyna. 3-6-1’de yapabilirsiniz ve savunma arkasında Enner Valencia, Osayi Samuel gibi oyuncuları da kullanabilirsiniz. Gustavo’nun yayında oynayacak oyuncu belirsizliği Fenerbahçe’de devam ediyor. Meyer oynadı, Mert Hakan oynadı ve bugün Crespo oynadı. Crespo’da kalite ve kumaşta bir problem var, ilk 11’de oynayacağını düşünmüyorum. "

"BU TAKIMIN ÖNDE BASKI YAPMA İHTİMALİ YOK"

"Bu takımın kim ne derse desin önde baskı yapma ihtimali yok. Mesut’un, Rossi’nin, Pelkas’ın, Valencia’nın bu fizik yapısıyla, Meyer ve Crespo’nun düz oyuncu olmalarından dolayı yapma ihtimali yok. Osayi ve Ferdi yapsa faullü gider. "

"HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VARDIR"

"Bu takımın, Mesut Özil gibi kaliteli oyuncunun sana puanlar kazandıracağından emin olman lazım. Geçen seneki Mesut Özil değil bu. İrfan Can 1 ay yok, burada o kadar çok sistemle oynayabilirsiniz ki… Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Pereira’nın da bir yoğurt yiyişi olabilir ama bari skora göre değişiklikler yapabilirsiniz. Fenerbahçe 2-0 öndeyken 2-2 olabilir. "

"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Giresunspor namağlup Trabzonspor ve Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ve kendi evlerinde Galatasaray ile oynadı. Teknik direktör değişikliği kolay ama değişiklik nasıl olur? Takım her gün geriye gidiyorsa bunu yaparsanız. Şu gidişatta teknik direktör değişikliğinin doğru olmadığını düşünüyorum"