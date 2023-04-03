Rijk Janse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rijk Janse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rijk Janse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rijk Janse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.