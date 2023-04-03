Rijk Janse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rijk Janse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rijk Janse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rijk Janse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rijk Janse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rijk Janse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rijk Janse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rijk Janse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rijk Janse 16 Nisan 2002 tarihinde Breda şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rijk Janse Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BK Sportsupport yapmaktadır. Rijk Janse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NEC Nijmegen U21 futbol takımında oynamaktadır. NEC Nijmegen U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rijk Janse'nin NEC Nijmegen U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rijk Janseboyu ve yaşı kaç

Rijk Janse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rijk Janse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2019 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21

1 Temmuz 2022 yılında NEC U21

Rijk Janse kimdir

Rijk Janse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rijk Janse şuan NEC Nijmegen U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JVOZ (-2016), Sparta Rotterdam (2016-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rijk Janse nereli

NEC Nijmegen U21 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

NEC Nijmegen U21 takımının kadro genişliği 29 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
-646991-1641547990.jpg Robin Roefs
Kaleci		75 Bin €
-default.jpg Rijk Janse
Kaleci		25 Bin €
-default.jpg Harm Dieker
Kaleci
-default.jpg Maarten Schouten
Kaleci
-557412-1665390014.jpg Guus Gertsen
Stoper		25 Bin €
-default.jpg Thomas Cox
Stoper
-default.jpg Thomas Reinders
Stoper
-default.jpg Luc Netten
Stoper
-default.jpg Tygo Kersten
Sol Bek
-default.jpg Didi Naarendorp
Sol Bek
-default.jpg Julian Kuijpers
Sol Bek
-default.jpg Ibrahima Camara
Sağ Bek
-default.jpg Jordi van Lunteren
Sağ Bek
-669095-1583485071.jpg Maxim van Peer
Orta saha
-default.jpg Rens Clarijs
Önlibero
-default.jpg Yousri Sbai
Önlibero
-default.jpg Dylan Veenvliet
Merkez orta saha
-default.jpg Dylan Hopman
Merkez orta saha
-default.jpg Omar Mohamedhoesein
Merkez orta saha
-default.jpg Younes Tufi
Merkez orta saha
-694039-1665390028.jpg Nils Rossen
On Numara		50 Bin €
-default.jpg Kas de Wit
On Numara		25 Bin €
-default.jpg Kees van Lindert
On Numara
-default.jpg Mauro Zijlstra
On Numara
-default.jpg Tijmen Niekel
Sol Kanat
-default.jpg Ayman Belgadi
Sol Kanat
-default.jpg Storm Streng
Santrafor
-default.jpg Bo Geurts
Santrafor
12default.jpg Kian Donkers
Santrafor

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

NEC Nijmegen U21 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

NEC Nijmegen U21 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.9'dir.

NEC Nijmegen U21 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

NEC Nijmegen U21 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 10.3 oran ile toplam 3 şeklindedir.

NEC Nijmegen U21 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

Sportpark De Eendracht kaç kişilik?

Resmi stadı Sportpark De Eendracht olan NEC Nijmegen U21 kulübünün stadyumu 500 kişilik kapasiteye sahiptir.

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