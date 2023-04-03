Rijk Janse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rijk Janse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rijk Janse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rijk Janse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rijk Janse 16 Nisan 2002 tarihinde Breda şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rijk Janse Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BK Sportsupport yapmaktadır. Rijk Janse, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NEC Nijmegen U21 futbol takımında oynamaktadır. NEC Nijmegen U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rijk Janse'nin NEC Nijmegen U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rijk Janse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rijk Janse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Sparta Altyapı
1 Temmuz 2017 yılında Sparta R. U17
1 Temmuz 2019 yılında Sparta U19
1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21
1 Temmuz 2022 yılında NEC U21
Rijk Janse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rijk Janse şuan NEC Nijmegen U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?JVOZ (-2016), Sparta Rotterdam (2016-2020)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
NEC Nijmegen U21 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
NEC Nijmegen U21 takımının kadro genişliği 29 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Robin Roefs
Kaleci
|75 Bin €
|-
| Rijk Janse
Kaleci
|25 Bin €
|-
| Harm Dieker
Kaleci
|-
| Maarten Schouten
Kaleci
|-
| Guus Gertsen
Stoper
|25 Bin €
|-
| Thomas Cox
Stoper
|-
| Thomas Reinders
Stoper
|-
| Luc Netten
Stoper
|-
| Tygo Kersten
Sol Bek
|-
| Didi Naarendorp
Sol Bek
|-
| Julian Kuijpers
Sol Bek
|-
| Ibrahima Camara
Sağ Bek
|-
| Jordi van Lunteren
Sağ Bek
|-
| Maxim van Peer
Orta saha
|-
| Rens Clarijs
Önlibero
|-
| Yousri Sbai
Önlibero
|-
| Dylan Veenvliet
Merkez orta saha
|-
| Dylan Hopman
Merkez orta saha
|-
| Omar Mohamedhoesein
Merkez orta saha
|-
| Younes Tufi
Merkez orta saha
|-
| Nils Rossen
On Numara
|50 Bin €
|-
| Kas de Wit
On Numara
|25 Bin €
|-
| Kees van Lindert
On Numara
|-
| Mauro Zijlstra
On Numara
|-
| Tijmen Niekel
Sol Kanat
|-
| Ayman Belgadi
Sol Kanat
|-
| Storm Streng
Santrafor
|-
| Bo Geurts
Santrafor
|12
| Kian Donkers
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
NEC Nijmegen U21 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
NEC Nijmegen U21 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.9'dir.
NEC Nijmegen U21 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
NEC Nijmegen U21 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 10.3 oran ile toplam 3 şeklindedir.
NEC Nijmegen U21 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
Sportpark De Eendracht kaç kişilik?
Resmi stadı Sportpark De Eendracht olan NEC Nijmegen U21 kulübünün stadyumu 500 kişilik kapasiteye sahiptir.