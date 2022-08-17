Rıza Pekkutsal kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Kemal Sunal'ın sevilen filmleri Bombacı Mülayim ve Yedi Bela Hüsnü filmlerinde sergilediği karakterle tanınan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Bunun üzerine Pekkutsal hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Rıza Pekkutsal kimdir?Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Rıza Pekkutsal kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybettiKemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından olan ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşaman süren Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı da olan Pekkutsal'ın vefatı sevenlerini üzerken oyuncunun yaşamı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Rıza Pekkutsal kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtları haberimizde...

Rıza Pekkutsal kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR? NERELİ?

Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Rıza Pekkutsal Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü.

Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı olan Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı. Çalışmalarından bazıları ödül aldı.

Hulki Saner'in sinemaya kazandırdığı Rıza Pekkutsal, ilk filmi olan Cibali Karakolu'nda rol aldı. Daha sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı.

Rıza Pekkutsal kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı.

İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte oldu. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsal, yaklaşık 20 plaka imza attı.

RIZA PEKKUTSAL KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

87 yaşında hayatını kaybeden Rıza Pekkutsal'ın ölüm nedeni bilinmiyor. Pekkutsal'ın yaşlılığı bağlı nedenlerle öldüğü düşünülüyor.

Rıza Pekkutsal kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...
Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...
Şehit Uğurcan Cirnooğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Uğurcan Cinooğlu'nun biyografisi...
Şehit Uğurcan Cirnooğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Uğurcan Cinooğlu'nun biyografisi...
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? | Pınar Erbaş biyografisi
Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? | Pınar Erbaş biyografisi
Yenilene içilene ekstra dikkat gerektiriyor! Diyabet hastalığı için kalkan olacak mantar sofralardan eksik olmasın!
Yenilene içilene ekstra dikkat gerektiriyor! Diyabet hastalığı için kalkan olacak mantar sofralardan eksik olmasın!
Son dakika| MSB duyurdu! Şanlıurfa'dan acı haber: Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu
Son dakika| MSB duyurdu! Şanlıurfa'dan acı haber: Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu
Onlarca mürit toplayıp hepsine seri cinayetler işleten ve ardından idam cezasına çarptırılan psikopat katil Charles Manson...
Onlarca mürit toplayıp hepsine seri cinayetler işleten ve ardından idam cezasına çarptırılan psikopat katil Charles Manson...
Meteoroloji o illeri uyardı! Bir yanda sıcak hava, bir yanda sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji o illeri uyardı! Bir yanda sıcak hava, bir yanda sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yılında eller semaya açıldı, hayatını kaybedenler anıldı
AFAD duyurdu: Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: "Baya acı yaptı ama"
Masterchef Türkiye'de güldüren anlar! Danilo Şef, yemeği acı bulunca ayranı kafaya dikti: "Baya acı yaptı ama"