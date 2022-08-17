Kemal Sunal'ın filmleriyle tanınmıştı! Usta oyuncu Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından olan ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşaman süren Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı da olan Pekkutsal'ın vefatı sevenlerini üzerken oyuncunun yaşamı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Rıza Pekkutsal kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtları haberimizde...

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR? NERELİ?

Rıza Pekkutsal 1935 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Rıza Pekkutsal Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü.

Sinema, ses ve tiyatro sanatçısı olan Rıza Pekkutsal, seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı. Çalışmalarından bazıları ödül aldı.

Hulki Saner'in sinemaya kazandırdığı Rıza Pekkutsal, ilk filmi olan Cibali Karakolu'nda rol aldı. Daha sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı.

Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı.

İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte oldu. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsal, yaklaşık 20 plaka imza attı.

RIZA PEKKUTSAL KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

87 yaşında hayatını kaybeden Rıza Pekkutsal'ın ölüm nedeni bilinmiyor. Pekkutsal'ın yaşlılığı bağlı nedenlerle öldüğü düşünülüyor.