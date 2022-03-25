Rober Hatemo babasını kaybetti: “Ömrümün yarısı gitti”

Yaptığı şarkılarla hafızalara kazanan ünlü şarkıcı Rober Hatemo babasını kaybetti. Ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Hatemo paylaşımına ''Ömrümün bir yarısı gitti'' notunu kullandı. Rober Hatemo’nun menajeri: “Sevgili Rober Hatemo'nun babası, değerli büyüğümüz Şahin Hatemo vefat etmiştir. Hatemo ailesinin acısını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun” notunu düştü.

“ADIMI VEREN GİTTİ”

Babasının ölümüyle hüzne boğulan Rober Hatemo acısını sevenleriyle paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hatemo: “Gitti, adımı veren gitti, adamlığımı veren gitti, ömrümün bir yarısı saatini bana bıraktı da kendi gitti. Babam gitti...” ifadelerini kullandı. Rober Hatemo'ya birçok ünlü arkadaşı ve takipçileri başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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