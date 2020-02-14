Robert Pattinson Batman kostümü belli oldu! Sosyal medyada Daredevil linci yedi

Geçmişte Michael Keaton, Christian Bale ve Ben Affleck gibi isimler tarafından canlandırılan DC’nin efsanevi karakteri Batman, bu kez Robert Pattinson ile vücut bulacak. İkonik siyah pelerini sırtına geçiren Pattinson, Caped Crusader lakaplı kahramanımızın gençliğine hayat verecek.

Yeni Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, kişisel Twitter hesabından heyecanla beklenen filmin ilk teaser’ını paylaştı. Oscar’lı besteci Michael Giacchino’nun etkileyici müziğinin eşliğinde karşımıza çıkan Pattinson, Gotham’ın yeni prensi olmaya hazırım imajı verdi. Bu arada kostüm üzerindeki Batman logosunun, tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi Bruce Wayne'in ailesini öldüren silahın parçalarından yapıldığını söyleyelim.

Yeni Batman kostümü, akıllara Marvel-Netflix dizisi Daredevil’ı getirdi. Tabii, bu algıyı yaratan en büyük faktörlerden biri de, çekimlerin kırmızı loş bir ışığın altında yapılmış olması.

Aralık 2018’de Netflix tarafından iptal edilen süper kahraman dizisi, yeni Batman’imizi gözler önüne seren teaser’dan sonra yeniden popüler oldu. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, Batman ve Daredevil’ın fotoğraflarını yan yana koyarak, hangi karakterin daha iyi olduğunu tartışmaya açtı. Hadi gelin, sosyal medya ahalisinin bu benzerliğe verdiği tepkilere hep birlikte bakalım.