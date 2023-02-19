Roberto Techera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Techera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Techera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Techera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Techera 17 Ocak 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Martín Techera González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Techera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Techera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo Wanderers B futbol takımında oynamaktadır. Montevideo Wanderers B takımına - tarihinde katılmıştır. Roberto Techera'nin Montevideo Wanderers B ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Roberto Techera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Techera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Techera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Techera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Techera şuan Montevideo Wanderers B takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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